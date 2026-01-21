Türk zeytinyağında bir ilk

Ayvalık'ın köklü bir zeytinyağı firması, Türk zeytinyağının dünyadaki yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Güney Kore'nin başkenti Seul'de Ayvalık zeytinyağlarının satışının yapıldığı bir mağaza açıldı.

"Zeytinyağının Başkenti" Ayvalık menşeili Türkiye'nin zeytinyağında ihracat devlerinden köklü bir geçmişe sahip zeytin ve zeytinyağı üretim firması, hem Türkiye hem de dünya zeytinyağı sektörü için önemli bir adım attı. Firma, yurt dışında ilk mağazasını Güney Kore'nin başkenti Seul'de açtı. Mağaza açılışı öncesinde Güney Koreli yetkililerle imza töreni gerçekleşti. İmza törenine bürokrasiden, basından ve iş dünyasından isimler katıldı. Ayvalıklı firma, böylece Uzak Doğu'da mağaza açan ilk Türk zeytinyağı markası olurken, Güney Kore'de ise zeytinyağı üzerine mağaza açan tek firma olma unvanını kazandı. Anadolu'nun En Büyük 500 markası arasında bulunan firma, Türkiye'nin en büyük 5 ihracatçı firmasından biri ve ABD'den Uzak Doğu'ya 26 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Yıllık 30 bin ton zeytinyağı sevk kapasitesi ve 2 bin ton sofralık zeytin işleme kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük zeytin ve zeytinyağı firmalarından biri olan firma, Uzak Doğu pazarı için stratejik bir yatırıma imza attı.

Konuyla ilgili açıklama yapan firmanın 4. kuşak Yönetim Kurulu Başkanı, Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimler Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, "Evet bildiğiniz üzere asırlardır zeytinyağı üretimiyle uğraşıyoruz. Ayvalık dünyada en iyi zeytinyağların üretildiği üç noktadan biri ve dünya arenasında da çeşitli kalite yarışmalarında ödüller kazanıyor yağlarımız. Bunu da biz firmamız olarak birçok Uzak Doğu ülkesi ve Avrupa'ya Amerika kıtasına da ihracatla taçlandırıyoruz. Güney Kore'de mağaza açmaya karar verdik ve geçtiğimiz günlerde başkenti olan Seul'de ilk yurt dışı mağazamızı açmış bulunuyoruz. Türk ürünlerine, Türk insanına bir sevgi söz konusu Güney Kore'de. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllarda olan savaşlardan dolayı Türk halkının, Türk askerinin yaptığı yardımdan dolayı Türk ürünleri ve Türk insanı seviliyor. Şu anda orada 0.3 özel seri zeytinyağımızda 500 yaşını aşmış asırlık ağaçlarımızın ürününü sunuyoruz. Bu gerçekten mutluluk verici ve bayrağımızı orada dalgalandırıyoruz. Şu anda İtalyan ve İspanyol yağları ile rekabet ediyoruz. İtalyan ve İspanyollar ciddi derecede pazar payına sahip. Türkiye'de zeytinyağı olduğunu bilmeyen birçok tüketici bulunuyor. Tabii bunu tanıtmak, anlatmak bayağı uzun zaman sürecek. Biz bununla alakalı olarak ilk adım attık ve önümüzdeki beş yıllık süreçte oradaki mağazanın oturmasını ve tüketicilerin yavaş yavaş Türk zeytinyağına alışmasını planlıyoruz. Bundan dolayı da en kaliteli, en özel ürünlerimizle Türkiye'de sattığımız şekilde oraya girdik. Bundan dolayı da mutluyuz çok şükür" dedi.

Korelilerin Türk zeytinyağına büyük bir ilgi gösterdiğini ifade eden Kürlek, "Kore'de zeytinyağı tüketimi bizim Türkiye'de olduğu gibi yemeklere, salatalara dökmek şeklinde değil. Genellikle 10 gramlık küçük ambalajlarda satılıyor. Sabahları içebiliyorlar ya da çok az miktarda çeşitli gıda ürünlerinde kullanıyorlar. Biz orada içimlik zeytinyağı olarak varız. Bizim zeytinyağımızı sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı kalp ve damar sağlığı açısından içmelerini tavsiye ediyoruz. Şu anda Kore'de tüketim daha çok yemek yapımından ziyade sağlık amaçlı içim yönünde diyebiliriz" diye konuştu. - BALIKESİR