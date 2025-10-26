Haberler

Türk ve İngiliz İş İnsanları TBCCI Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Türk ve İngiliz İş İnsanları TBCCI Etkinliğinde Bir Araya Geldi
Türkiye-İngiltere ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla TBCCI'nın Londra'da düzenlediği yıllık resepsiyonda, iş dünyasından önemli isimler bir araya geldi. Etkinlikte yüksek düzeyli konuşmalar ve sunumlar gerçekleştirildi.

Türk ve İngiliz iş insanları, Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odasının (TBCCI) etkinliğinde bir araya geldi.

TBCCI'nın yıllık resepsiyonu, Londra'daki EY ofisinde düzenlendi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Büyükelçi Hasan Ulusoy, Türkiye ve İngiltere hükümetlerinden üst düzey temsilciler katıldı.

Resepsiyon, EY şirketi ortağı Yunus Özler'in açılış konuşmasıyla başladı. Özler, küresel zorluklar ve fırsatlar karşısında kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemede Türkiye-İngiltere ilişkilerinin önemini vurguladı.

TBCCI Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Profesör Emma Edhem'in konuşmasının ardından, Büyükelçi Ertaş Türkiye-İngiltere ilişkilerinin önemine işaret ederek, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmedeki katkılarından dolayı TBCCI'ya teşekkür etti.

Resepsiyonda, EY ortağı ve EY Turkic Network sponsorlarından Erol Mustafa, "Siber Güvenlik ve Teknoloji Riskleri" başlıklı sunumunda, dijital çağda organizasyonların karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklara karşı dayanıklılık geliştirmenin gerekliliğini anlattı.

Etkinlikte ayrıca, TBCCI'ın yeni üyeleri de tanıtıldı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
