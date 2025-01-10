Türk Telekom, Yenilikçi Yaklaşımıyla Global Arenada Fark Yarattı

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom'un yenilikçi yaklaşımıyla hem Türkiye'de hem de global arenada fark yarattığını belirtti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Önal, ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Consumer Electronic Show (CES) 2025 fuarı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Önal, Türk Telekom olarak, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda onu geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezinde olduklarını ifade etti.

Yeni nesil teknolojiler ve 5G konusunda yaptıkları dünya trendlerine yön verecek çalışmalara işaret eden Önal, "Fiberin gücünü mobile yansıttığımız erişim ağımız ile dijital yaşamı her yerde hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimiyle desteklediğimiz fiber mobilite çağını başlatarak dijital dönüşümde liderliğimiz taçlandırdık. Türk Telekom Ventures ile yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katıyor, ülkemizin inovasyon gücünü geleceğin teknolojilerine yön vererek ortaya koyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Önal, dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere, her alanda gerçekleştirdikleri faaliyetleriyle Türkiye'nin teknoloji ihracında "bayrak taşıyıcısı" olmaya devam ettikleri vurguladı.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik ettiklerini vurgulayan Önal, yerli ve global iş birlikleriyle bölgenin teknoloji taşıyıcısı olma sorumluluğunu da yerine getirdiklerini kaydetti.

Önal, grup şirketlerinin de katkılarıyla RIC ve SEBA gibi ürünlerini ticarileştirerek dünya pazarlarına sunduklarını aktardı.

Devreye aldıkları uydu bağımsız 5G senkronizasyon çözümünün ise uluslararası standardizasyon süreçlerini tamamlamak üzere olduğu bilgisini paylaşan Önal, "Grup şirketimiz Argela ve onun Amerika'daki iştiraki Netsia'nın 5G ve fiber alanlarındaki kazanımları dünya trendlerine yön veren bir seviyeye ulaştı. Bugün, Argela ve Netsia'nın, 5G ve fiber alanları dahil 70 adet uluslararası patenti bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Önal, Türk Telekom'un telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde teknolojisini ihraç etme misyonu olduğunun altını çizerek, "Sektörümüzün önünde bir 5G süreci var. Bu süreçte hedefimiz 5G'ye olabildiğince yerli unsurlarla geçerek, bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmak." açıklamasında bulundu.

5G çalışmalarında saha testlerinden AR-GE çalışmalarına kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini kaydeden Önal, 5G'nin efektif kullanılması için fibere bağlı LTE mobil baz istasyonu oranını yüzde 53'e yükselttiklerini belirtti.

Önal, destek verdikleri girişimlerin dünya çapında başarılar elde ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"TT Ventures PİLOT programının girişimleri CES gibi dünya çapında prestijli bir etkinlikte yer alarak, teknoloji çözümlerini ve önemli projelerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Ülkemizde girişimcilere en çok destek veren şirketlerin başında yer alırken, destek verdiğimiz girişimlerin küresel arenada başarılarını görmek bizi çok mutlu ediyor. PİLOT ile bugüne kadar 121 girişime toplamda yaklaşık 70 milyon lira nakit desteği sağladık. Nakit desteği de sağladığımız 66 PİLOT girişimi yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini geliştirme fırsatı yakaladı."