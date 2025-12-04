Haberler

Muud, müzik dünyasının 2025 "en"lerini paylaştı

Güncelleme:
Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, kullanıcıların yıllık müzik alışkanlıklarını detaylı bir şekilde sunan 'Muud Look 2025' listesini açıkladı. En çok dinlenen sanatçılar, şarkılar ve müzik türleri gibi verilerle kullanıcıların müzik yolculukları nostaljik bir şekilde hatırlatılıyor.

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, yıl boyunca kullanıcıların dinlediği şarkıları, sanatçıları ve türleri içeren yıllık müzik özetini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcıların en çok dinledikleri parçalardan keşfettikleri yeni sanatçılara uzanan müzik yolculukları Muud ile bir deneyime dönüşüyor.

Geniş arşivi ve kolay kullanımıyla dinleyicilere aralıksız müzik deneyimi yaşatan Muud, müzik dünyasının enlerini "Muud Look 2025" listesiyle açıkladı.

Yıl boyunca kullanıcılara en çok dinlediği sanatçılar, şarkılar, türler, keşfettikleri yeni isimler ve toplam dinleme süreleri festival atmosferini andıran bir anlatımla sunuluyor.

Her kullanıcının kendi müzik yolculuğunu "kişisel festivali" gibi deneyimlediği Muud'da, "Muud Look 2025" listesi dinleyicilerin yıl boyunca müzikle kurduğu bağın detaylı bir özetini sunuyor.

Kullanıcılar, Muud'da yıllık müzik alışkanlıklarını özetleyen "Muud Look 2025"te "En Çok Dinlediği Top 5 Şarkı", "Yılın Başında Dinlediği İlk Şarkı", "En Çok Müzik Dinlediği Mevsim" gibi farklı ve eğlenceli çıktılara ulaşabiliyor.

Kullanıcıya, yıl içinde toplam kaç dakika müzik dinlediği, kaç farklı sanatçı ve şarkı keşfettiği aktarılırken, en çok dinlediği ilk 5 şarkı ve sene boyunca ritmini belirleyen ortalama şarkı hızı verisi de paylaşılıyor.

Aynı zamanda bu özet içerisinde kullanıcıların en çok hangi mevsimde müzik dinlediği, o mevsimde öne çıkan favori sanatçısı ve yılın başında dinlediği ilk şarkı hatırlatılarak dinleyicilere kişisel yolculuk deneyimleri sunuluyor.

Muud ile dinleyicilere, sene içinde en çok dinlediği ilk 5 müzik türü ve uzun süredir kulak vermediği şarkılar da hatırlatılıyor. Böylece Muud Look, kullanıcıların müzik deneyimini nostaljik bir yolculuğa dönüştürüyor.

Semicenk en çok dinlenen yerli sanatçı oldu

Muud'da 2025'te şarkıcı Semicenk en çok dinlenen yerli sanatçı olurken yılın en çok dinlenen yerli şarkısı ise "Rıza Tamer"in "Benden Sonra" isimli parçası oldu.

En çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde yılın birincisi "The Weeknd" oldu. 2025'in en çok dinlenen yabancı şarkı listesinde ise "Dj Guuga", "Mc Livinho" imzalı düet "Vidrado Em Voce" zirvede yer aldı.

Bu yıl Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği popüler çalma listesinde "Türkçe Pop" birinci oldu. "Pop" müzik türü ise en çok dinlenen müzik türü oldu.

Muud'da "Hala Çok Dinlenen Unutulmaz Klasikler" listesinin ilk sırasında şarkıcı "Yıldız Tilbe"nin "Aşk Yok Olmaktır" adlı parçası yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
