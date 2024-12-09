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Türk Telekom, GSMA İklim Eylem Görev Gücü'ne Katıldı

Türk Telekom, GSMA İklim Eylem Görev Gücü'ne Katıldı
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Türk Telekom, mobil iletişim sektöründe sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını güçlendirmek amacıyla GSMA'in İklim Eylem Görev Gücü'ne dahil oldu. Şirket, karbon ayak izini azaltma ve enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atmayı planlıyor.

Türk Telekom, dünya çapında mobil iletişim sektörünün prestijli girişimlerinden GSMA'in İklim Eylem Görev Gücü'ne (Climate Action Task Force) dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında değer yaratarak geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor. İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği konusunda çalışmalara imza atan şirket, küresel mobil bağlantıların yüzde 80'inden fazlasını temsil eden 75 üyenin yer aldığı GSMA'in İklim Eylem Görev Gücü'ne katıldı.

Şirket, üyelik kapsamında dünya çapında yayımlanacak ve mobil operatörlerin iklimle ilgili hedeflerde ilerlemelerini ortaya koyan GSMA Mobile Net Zero 2025 Raporu'nda yer alacak.

GSMA İklim Eylem Görev Gücü, mobil operatörlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını desteklemek için işbirliği ve bilgi paylaşımına olanak sağlayan bir platform sunuyor.

Görev Gücü, operatörlerin karbon ayak izlerini azaltarak net sıfır emisyon hedefine ulaşmalarına yardımcı olmayı, iklim değişikliğinin yol açtığı risklere karşı dayanıklılığı artırmayı ve yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, mobil cihazlar ve şebeke ekipmanlarının çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak, atık yönetimi uygulamalarını iyileştirmek ve sektörün dönüşümüne öncülük etmek gibi hedeflere de odaklanıyor.

Girişim, teknoloji ve dijitalleşmenin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği hayati role dikkati çekiyor.

"Pozisyonumuza uluslararası ölçekte bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışlarıyla çevresel etkileri en aza indirmeyi hedefleyen sürdürülebilir odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, yıl içinde Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını Entegre Faaliyet Raporu ile tüm paydaşlarına sunduklarını aktardı.

Yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir bir gelecek için küresel işbirliklerimizi güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Aktan, "Sürdürülebilirlik anlayışımızı genişletirken, bu yıl bir adım daha ileri giderek, GSMA İklim Eylem Görev Gücü'ne katıldık. Bu sayede karbon ayak izinin azaltımı başta olmak üzere sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak, GSMA'in bu değerli inisiyatifini destekliyor ve dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki lider rolümüzü daha ileriye taşıyarak, pozisyonumuza uluslararası ölçekte bir boyut kazandırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktan, topluma ve çevreye duyarlı projeler geliştirmeye, Türkiye'nin yarınına daha yeşil ve dijital bir dünya bırakmaya kararlı olduklarına işaret ederek, "Hedefimiz, 2020 baz yılına göre 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 45 azaltmak ve 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak. Bu kapsamda dijitalleşmenin gücünü, iklim değişikliğiyle mücadelede yenilikçi çözümler üretmek için kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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