Türk Telekom, Genç Yetenekler için Siber Güvenlik Kampı Düzenliyor

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Türk Telekom, siber güvenlik alanında genç yeteneklere yönelik deneyim odaklı öğrenme fırsatları sunmak amacıyla altıncı dönemdeki Siber Güvenlik Kampı için başvuruları almaya başladı. Kamp, 11-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve katılımcılar çeşitli eğitimler ile kariyer fırsatlarına erişim imkanı bulacak.

Türk Telekom'un genç yeteneklere yönelik düzenlediği Siber Güvenlik Kampı'nın altıncı dönemi için başvurular başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü siber güvenlik alanında yerli ve milli ekosistemi güçlendirmeye yönelik çalışmalarının yanı sıra genç yeteneklere deneyim odaklı öğrenme fırsatları sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında düzenlenecek kamp, 11-29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kampa, siber güvenlik alanına ilgi duyan, aktif olarak çalışmayan ve staj yapmayan lisans üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri başvurabilecek. Katılımcılar, 10 gün boyunca çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere teknik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyecek çeşitli içeriklerle buluşacak.

Katılımcılara kamp süresince verilecek uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, kamp sonunda yapılacak yarışmada dereceye giren adaylara ödül verilecek. Başarılı olan katılımcılar ise Türk Telekom bünyesinde kariyer fırsatlarına erişim imkanı elde edecek.

Teknolojiyi sürdürülebilir kılacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı İskender Bayrak, dijital dünyanın geleceğinin sadece teknolojik ilerlemeye değil, bu ilerlemenin güvenli şekilde inşa edilmesine de bağlı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olduklarını aktaran Bayrak, teknolojiyi üretmekle kalmadıklarını, onu güvenli şekilde sürdürülebilir kılacak insan kaynağını da yetiştirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Bayrak, gençleri deneyim odaklı bir öğrenme modeli çerçevesinde alanında uzman eğitmenler ve sektör profesyonelleri ile buluşturduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eğitim ve deneyim fırsatlarıyla dolu bu kampta, siber saldırı, savunma, kriptoloji ve tersine mühendislik gibi kritik konuların yanı sıra geleceğin yetkinlikleri için akıllı beceriler odağında da genç yeteneklere gelişim imkanı sunarken, dijital dünyanın geleceğini şekillendirmelerine de olanak sağlıyoruz. Geleceğin yenilikçi iş alanlarıyla ilgili kariyer fırsatları da sağlamayı hedeflediğimiz Siber Güvenlik Kampı'nı, bu yıl altıncı kez gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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