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Türk Telekom'dan Yaay ile Canlı Yayın Dönemi

Türk Telekom'dan Yaay ile Canlı Yayın Dönemi
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Türk Telekom'un Trendyol Süper Lig Teknoloji sponsorluğu kapsamında, Nesine 2. Lig yarı final mücadeleleri Yaay platformunda canlı yayınlanacak. Spor alanındaki içeriklerini genişleten Türk Telekom, 2025-2026 sezonunda da bu yayınlara devam edecek.

Türk Telekom'un Trendyol Süper Lig Teknoloji sponsorluğu kapsamında Nesine 2. Lig yarı final mücadeleleri, Yaay platformunda canlı yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yaay, Türk Telekom'un dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda spor alanındaki içeriklerini genişletiyor.

Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmalarında seçili maçlar platformdan canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor.

Nesine 2. Lig Play-Off heyecanı sürerken, Altınordu'nun GMG Kastamonuspor karşısında bugün çıkacağı mücadele sadece platformdan izlenebilecek. Uygulamayı takip eden futbolseverler, Yaay'ın ana sayfasındaki canlı yayın hikaye sekmesinden maç yayınına ulaşabilecek.

Nesine 2. Lig ile 3. Lig maçlarının canlı yayınlarıyla izleme deneyimi sunan platform, 2025-2026 sezonunda da heyecana ortak olmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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