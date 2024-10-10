Türk Telekom, Alaian Ağına Katıldı

Türk Telekom, 70'ten fazla ülkede telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren 9 telekom operatörünün yer aldığı "Alaian" ağına dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Ventures imzaladığı işbirliği sözleşmesi kapsamında dünyadaki 9 büyük operatörün dahil olduğu ağa katıldı.

70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve toplamda 1,5 milyarın üzerinde müşterisi bulunan 9 telekomünikasyon şirketinin yer aldığı Alaian networküyle Türk Telekom, global girişimcilik ekosisteminin paydaşları arasındaki konumunu güçlendirirken, girişimlerin uluslararası düzeyde taranması, inovatif çözümler geliştirilmesi, sektöre fayda sağlayacak yenilikçi projelere yatırım yapılması konusunda global oyuncularla ortak çalışacak.

Türk Telekom'la birlikte sayı 10'a yükselirken Cellnex, KPN, MTN, NOS, Omantel, Orange, STC, TIM, Telefonica'nın içinde bulunduğu Alaian networkü dünyadaki yeni teknolojilerin ve girişimlerin telekomünikasyon şirketleri tarafından değerlendirilerek sektörün değişim ve dönüşümünü açık inovasyonla sağlamayı hedefliyor.

Türk Telekom, girişimlerin uluslararası düzeyde taranması, seçilmesi ve yeni çözümler geliştirilmesi, yenilikçi çözümler ve başarılı iş modellerinin periyodik toplantılarla paylaşılması, açık inovasyon alanında en iyi uygulamaların paylaşılması ve küresel girişimcilik ekosistemlerinde ortak görünürlük sağlanması gibi birçok konuda bu yapı ile küresel arenada güçlenmeye devam etmeyi planlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TT Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, Türkiye'nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Alaian'a dahil olan ilk Türk şirketi olduklarını aktaran Özhan, "Girişim ekosistemimizin küresele açılmasında, yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırarak işbirliklerinin kurulmasında önemli bir ağ sağlayacak olan bu birliktelik aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda öncü rolümüzü uluslararası düzeyde pekiştirecek." açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi teknoloji üssü yapmak için yenilikçi girişimlerin gelişmesine öncülük ettiklerini vurgulayan Özhan, teknoloji ihraç eden Türkiye vizyonuna katkı sunmak amacıyla girişimlerin dünyaya açılmasında köprü rolü üstlendiklerini kaydetti.

Türkiye'deki inovasyon kültürünü ve girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirerek büyütmeyi hedeflediklerini aktaran Özhan, şunları kaydetti:

"Alaian, 70'ten fazla ülkeye yayılan operasyonlarıyla telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren, bizim de katılımımızla 10 şirketin yer aldığı bir topluluk. Dahil olduğumuz bu oluşumla yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi, sektöre fayda sağlayacak öncü projelerin yürütülmesi konusunda değerli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Girişim ekosistemimizin globale açılmasında, yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırarak iş birliklerinin kurulmasında önemli bir ağ sağlayacak olan bu birliktelik aynı zamanda yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda öncü rolümüzü uluslararası düzeyde pekiştirecek."