Türk Tekstil Sektörü Yatırımlarını Mısır'a Kaydırıyor

Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı Barış Çakır, Türk tekstil sektörünün artan maliyetler sebebiyle yatırımlarını Mısır'a kaydırdığını söyledi.

Türk tekstil sektöründe artan maliyetler üreticiyi zorlarken, yatırım adresi olarak Mısır öne çıkıyor. Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı Barış Çakır, Türkiye'nin yıllardır Avrupa'nın en hızlı tedarikçisi ve kaliteli üretimin adresi olduğunu hatırlattı ancak işçilik, enerji ve finansman maliyetlerindeki artışın sektörün rekabet gücünü zayıflattığını vurguladı. Mısır'ın düşük işçilik ücretleri, enerji sübvansiyonları ve ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanıyla cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Çakır, "Bugün Türk tekstilciler için tablo çok net. Türkiye'de artan maliyetler üreticiyi zorlarken, Mısır teşvikleriyle öne çıkıyor" dedi.

Üreticinin en büyük yükünün enerji ve işçilik maliyetleri olduğunu kaydeden Çakır, devletin enerji yoğun üretim yapan firmalara özel teşvikler sunması gerektiğini söyledi. SGK prim indirimleriyle işgücü maliyetinin hafifletilmesini öneren Çakır, "Devlet, özellikle enerji yoğun üretimde faaliyet gösteren firmalara özel teşvikler sunmalı, SGK prim indirimleriyle işgücü maliyetini hafifletmeli. Ayrıca sektörün uzun vadeli, düşük faizli kredi mekanizmalarına ihtiyacı var. Bankaların yüksek faiz politikaları altında üreticiden rekabet beklemek mümkün değil" diye konuştu.

"Yeni ticaret anlaşmaları şart"

Çakır, Mısır'ın ABD ve AB ile gümrük avantajı bulunduğunu, Türkiye'nin ise aynı pazarlara daha yüksek maliyetlerle girmek zorunda kaldığını hatırlatarak, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin düşük işçilik maliyeti ve genç nüfusuyla büyük potansiyel barındırdığını belirtti. Çakır, "Türkiye acilen yeni serbest ticaret anlaşmaları yapmalı ve mevcut anlaşmaları sektör lehine güncellemeli. Aksi takdirde hızlı teslimat avantajımız tek başına yeterli olmayacak. Eğer bu bölgelerde altyapı, lojistik kolaylık ve vergi avantajı sağlanmazsa üretici yatırımlarını Mısır'a kaydırmaya devam edecek" diye şeklinde konuştu. Son olarak Türk tekstil sektörünün ülke ekonomisi için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Barış Çakır, "Bugün atılacak adımlar önümüzdeki 10 yılı belirleyecek. Türkiye'nin tekstilde kaybedecek zamanı yok" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL