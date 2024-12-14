Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Türk şirketleri, Gambiya'da Kalkınma Projelerinde yer alacak

Türk şirketleri, Gambiya'da Kalkınma Projelerinde yer alacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk şirketleri, Türkiye ile Gambiya arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, Gambiya'nın inşaat, altyapı, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarındaki projelerine katılmaya davet edildi.

Türk şirketleri, Türkiye ile Gambiya arasında ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda, Gambiya'nın inşaat, altyapı, enerji, sağlık ve teknoloji alanlarındaki projelerine katılmaya davet edildi.

Türkiye ile Gambiya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'nde geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya, Gambiya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alkali F. Conteh, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ve birçok sektör federasyonunun temsilcileri katıldı.

Gambiya'dan Türk şirketlerine yatırım daveti

Büyükelçi Alkali F. Conteh, konuşmasında Türkiye ile Gambiya arasında köklü bir geçmişe dayanan dostane ilişkiler bulunduğunu vurguladı. Büyükelçi Conteh, Gambiya'nın ekonomik kalkınma projeleri ve yatırım fırsatlarına dikkat çekerek, "Türk şirketlerini Gambiya Cumhuriyeti'ne yatırım yapmaya davet ediyoruz. İlişkilerimizi geliştirmek için güçlü iş birliğimiz devam edecek" dedi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin geçmişten gelen güçlü bağlara dayandığını belirtti. Cevahiroğlu, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow liderliğinde başlatılan ekonomik kalkınma programlarını çok önemsediklerini ifade ederek, "Türk şirketleri olarak Gambiya'nın inşaat, altyapı, enerji, sağlık ve teknoloji gibi projelerinde görev almaya hazırız. Cevahiroğlu, ayrıca ithalat ve ihracat ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışacağız" diye konuştu.

İş birliği genişleyecek

Cevahiroğlu, Türkiye ile Gambiya arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow'un vizyonları sayesinde en üst seviyeye ulaştığını belirterek, Türk iş dünyasının bu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Toplantıya, sağlık turizmi, dış ticaret, enerji, madencilik, tarım ve teknoloji gibi birçok sektörü temsil eden federasyonlar da katıldı. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Güneydoğu Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Akdeniz Sanayi ve Ticaret Federasyonu gibi organizasyonların katılımıyla iş birliği imkanları ele alındı. Toplantı da ayrıca ASATUF Genel Başkanı Prof.Dr. Aysun Bay'da iki ülke arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi adına yapacakları projelerden sunum gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
img

İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
img

İşte İsrail'in Suriye saldırılarına Türkiye'nin verdiği yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listenin ilk sırası dikkat çekti
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle! MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.