Haberler

Türk Sigorta Sektörünün Dijital Dönüşümü Zirvede Tartışıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SEDDK Başkanı Davut Menteş, Türk sigorta sektörünün dijital dönüşümünde teknoloji ve bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı. Bakü'de düzenlenen zirvede, ortak projelerle maliyet avantajı ve sürdürülebilir teknoloji çözümlerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Türk sigorta sektörünün bilgi birikimi, genç insan kaynağı ve hızla gelişen dijital altyapısıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Türk Devletleri Insurtech Zirvesi", sigorta sektörünün dijital dönüşümünde bölgesel işbirliği vizyonunu gündeme taşıdı.

Zirvede konuşan Davut Menteş, teknolojinin sigorta sektöründeki stratejik rolüne dikkati çekti.

Menteş, fiyatlama, risk değerlemesi ve modelleme gibi sigortacılığın temel iş süreçlerinde teknolojinin belirleyici hale geldiğini vurgulayarak, bu dönüşümün yalnızca operasyonel bir gereklilik değil, aynı zamanda rekabet gücünü artıran bir stratejik unsur olduğunu ifade etti.

Teknoloji geliştirmenin yüksek maliyetler içerdiğine değinen Menteş, Türk Dünyası ülkeleri arasında kurulacak güçlü bir işbirliği ekosistemi ile ölçek ekonomisi yaratılabileceğini ve bu sayede maliyet avantajı elde edilerek daha sürdürülebilir teknolojik çözümler geliştirilebileceğini belirtti.

Menteş, teknoloji alanında hayata geçirilecek başarılı ortak projelerin, yalnızca sigorta sektöründe değil, farklı ekonomik alanlarda da işbirliği kültürünü güçlendireceğini söyledi.

Türk sigorta sektörünün bilgi birikimi, genç insan kaynağı ve hızla gelişen dijital altyapısıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Menteş, "Türk Dünyası sigortacıları, küresel ölçekte bir insurtech markası oluşturabilecek kaynaklara ve vizyona sahip. SEDDK olarak bu süreci her aşamasında desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zirve, Türk Devletleri arasında sigorta teknolojileri alanında ortak inovasyon ve dijitalleşme adımlarının güçlenmesi için önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza

Türk futbolunun köklü kulübüne şok ceza
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kartal'da seyyar satıcı zabıta aracını ateşe verdi

Seyyar satıcı arabasına el koyan zabıta aracını ateşe verdi
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.