Haberler

Türk savunma sanayisinin NATO üyelerine ihracatı artıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk savunma ve havacılık sanayisinin NATO ülkelerine ihracatı son bir yılda yüzde 47 artarak 10,8 milyar dolara ulaştı. İhracatın yüzde 57'si NATO müttefiklerine yapılırken, kilogram başına ihracat değeri Türkiye ortalamasının 40 katına çıktı.

Türk savunma ve havacılık sanayisinin NATO ülkelerine ihracatı son dönemde artış gösteriyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde, savunma ve havacılık sanayisinin İttifak üyesi ülkelere yönelik ihracatındaki artış dikkati çekiyor.

AA muhabirinin, ihracat verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ankara'daki tarihi zirveye hazırlanan Türkiye'nin savunma ve havacılıktaki yurt dışı satışlarında son 1 yılda önemli artış yaşandı.

Sektörün bu dönemde toplam ihracatı, önceki döneme göre yüzde 47,12 arttı. 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 aralığında, önceki bir yılda 7 milyar 399 milyon 103 bin dolar olan sektör ihracatı 10 milyar 885 milyon 606 bin dolara yükseldi.

İhracatın zirvesinde NATO müttefikleri yer aldı

Söz konusu dönemde 178 ülkeye savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştirilirken, Türkiye'nin İttifak içindeki stratejik rolünü yansıtan NATO ülkelerine yönelik satışlar ağırlık merkezini oluşturdu.

Ülke bazlı ihracat rakamları incelendiğinde, zirvedeki ilk 3 sırayı NATO müttefikleri paylaştı.

NATO üyesi ülkelere söz konusu dönemde 6 milyar 235 milyon 676 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu tutar, sektörün toplam ihracatının yüzde 57,28'ine ulaştı. Böylece NATO üyelerine yapılan ihracatta son yıllarda yakalanan artış sürdürülmüş oldu.

Savunma sanayisi diplomasisi ihracata katkı sağladı

Sektörün ihracat performansındaki yükselişte, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda yürütülen uluslararası temaslar, ikili görüşmeler ve savunma sanayisi diplomasisi de önemli rol oynadı.

SSB'nin dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği temaslar, Türk firmalarının yurt dışı pazarlardaki görünürlüğünü artırırken, yeni işbirliklerinin ve ihracat fırsatlarının da önünü açtı.

Bu çerçevede yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin savunma sanayisinde sadece ürün tedarik eden değil, teknoloji geliştiren, ortak üretim modelleri kuran ve müttefikleriyle uzun vadeli işbirlikleri geliştiren bir ülke olarak konumunu güçlendirdi.

Kilogram başına ihracat değeri Türkiye ortalamasının yaklaşık 40 katı

Sektörün ihracatındaki büyüme, ürünlerin yüksek katma değerinde de kendini gösterdi.

Türkiye'nin teknoloji odaklı ihracat hedefleri açısından kritik bir gösterge olan savunma ve havacılık sanayi kilogram başına ihracat değeri 65,16 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracat kilogram değeri ortalamasının 1,62 dolar olduğu dikkate alındığında, savunma ve havacılık sanayisi kilogram başına yaklaşık 40 kat daha yüksek ihracat değeriyle ülke ekonomisine önemli katkı sağladı.

Kaynak: AA / Ali Atar
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor

Deprem etkisi yaratan kulis! CHP'nin kalesi AK Parti'ye geçiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın

İranlı aşırı sağcı din adamından dünyayı alarma geçiren çağrı
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi

Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi