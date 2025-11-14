Haberler

Türk Savunma Sanayisi, Mali'de Üretim Kapasitesini Artırıyor

Güncelleme:
ESSAV Teknoloji Savunma, Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen fuarda Türk savunma sanayisi bünyesindeki yeni üretim kapasitelerini tanıttı. Şirket, eğitim mühimmatları da dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi üretmek için yatırımlarını tamamladı ve uluslararası pazara açılmayı hedefliyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde talep artan mühimmat gruplarındaki üretim kapasitesini artırmak için yeni yatırımlar devreye giriyor.

ESSAV Teknoloji Savunma, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla The Peak Defense tarafından düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nda (BAMEX'25) ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Seçkin, AA muhabirine, 5 ay önce Türk savunma sanayisi bünyesinde 40x46, 40x53, 40x51 milimetre gibi eğitim mühimmatları üretmek için faaliyete başladıklarını söyledi. Seçkin, 60, 81, 82 milimetre havan mühimmatları üretebilme kabiliyetine da sahip olduklarını, 120, 122, 155'lik topçu mühimmatlarına yönelik de çalışmaları bulunduğunu bildirdi.

Mali'de ilk defa yurt dışı bir fuarda ürünlerimizi sergilediklerini anlatan Seçkin, şöyle konuştu:

"Eğitim mühimmatları şu an dünyada en çok tercih edilen, tüketilen mühimmatlar. Dünyadaki bütün orduların kullanması gereken, askerin eğitmesi için kullanılan eğitim mühimmatlarını yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak birinci önceliğimiz. Sonrasında ihtiyaç duyan Mali, Afrika ülkeleri, Arap Yarımadası, Avrupa'da talep eden ülkelere yerli ve milli ürün olarak bunları tedarik edebilmeyi amaçlıyoruz."

Yatırımlarını tamamladıklarını, teknolojilerini geliştirmeye devam ettiklerini, üretime başladıklarını dile getiren Seçkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ürünler 4 sene önce çok rağbet gösterilen ürünler değildi. Orduların ihtiyaçları kadar tedarik ediliyordu. 4 sene önce Ukrayna-Rusya Savaşı başlayınca dünyadaki bütün ülkeler kendi güvenliğini sağlamak adına üretmiş olduğumuz ürünlerden özellikle havan gruplarına çok ihtiyaç duyar hale geldi. Öncesinde depolarda, stoklarda bekleyen ürünler kullanıldı. Şu dönemde de imkanın çok olduğu ama ürünün bulunmadığı bir dönem yaşıyoruz. Üreticilerin kapasiteleri çok dolu ve termin süreleri 2,5-3 yıla yayılmış vaziyette. Bunu öngörerek Türk savunma sanayinde yerli ve milli üretim olarak bu yatırımlarını yapıp bu mühimmat grubunu üretir hale geldik."

"Sahaya çıkmaya hazırız"

Üretim kapasitesini anlamında yüksek seviyede bir başlangıç yaptıklarını belirten Seçkin, iki vardiyada önemli üretim adetlerine ulaştıklarını ifade etti.

Ürün ve kabiliyetlerini fuar vesilesiyle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını, oldukça da ilgi gördüklerine işaret eden Seçkin, ürünlerinin sahaya çıkmaya hazır olduğunu, bazı prosedürlerin tamamlanmasıyla da bunu sağlayacaklarını vurguladı.

Erkan Seçkin, ilk yurt dışı fuarda aldıkları tepkilere ilişkin şunları kaydetti:

"Mali Özel Kuvvetler Komutanlığı manuel eğitim verebilmek için ürünlerimizin bir kısmını burada bırakmamızı istediler. Ama tabi belli prosedürlere bağlı bir konu bu. Görüşmelerimizi yaptık, neticelenmesini bekliyoruz.

Bu ürünlerden 40x46, 40x53, 40x51 milimetre mühimmatlar dünyada bütün orduların eğitim için kullanması gerektiğinden sirkülasyonu çok. Milyonlarca adet tüketilebiliyor yıl içerisinde bütün dünyada. O yüzden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Fuardan sonraki günlerde iletişime geçip artık ürünlerimizle Mali Silahlı Kuvvetleri'nde görmeyi umuyoruz."

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
