Türk savunma sanayisi Malezya'da yeni işbirlikleri için imzalar attı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Malezya'da gerçekleştirilen Defence Services Asia (DSA) 2026 Fuarı'nda 8 imza töreniyle işbirliklerini somutlaştırdıklarını bildirdi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DSA 2026 Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asya-Pasifik bölgesinin en önemli savunma ve güvenlik etkinliklerinden biri olan fuara 43 firma ile katılım sağladıklarını bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"DSA 2026 kapsamında, yerli ve milli ürünlerimizi uluslararası paydaşlarla buluşturduk. Onlarca heyetler arası görüşme gerçekleştirdik, 8 imza töreniyle işbirliklerimizi somutlaştırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda savunma sanayimizin küresel ölçekte etkinliğini artırmayı sürdürüyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Haberler.com
500

Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak paylaşımlar

Derbiye günler kala ortam alev aldı! ''Hayırdır?'' sorusuna flaş yanıt
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme

Fenerbahçelileri derbi öncesi sevinçten havalara uçuran gelişme
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor

Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı! Gören hayran kalıyor
Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı

Dünya futbolu şokta! Arda Güler'den sonra o da sezonu kapattı
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak paylaşımlar

Derbiye günler kala ortam alev aldı! ''Hayırdır?'' sorusuna flaş yanıt
Huzur Partisi İlçe Başkanı Orhan Avcı’nın bıyıkları dünya basınında olay oldu!

Orhan Avcı’nın bıyıkları dünya basınında olay oldu!
Üst üste 4 penaltı kurtaran Motta, takımını tek başına finale çıkardı

Dün gece yaptıklarıyla kahraman oldu! Tüm ülkenin dilinde