Türk savunma sanayisi Malezya'da yeni işbirlikleri için imzalar attı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Malezya'da gerçekleştirilen Defence Services Asia (DSA) 2026 Fuarı'nda 8 imza töreniyle işbirliklerini somutlaştırdıklarını bildirdi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DSA 2026 Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asya-Pasifik bölgesinin en önemli savunma ve güvenlik etkinliklerinden biri olan fuara 43 firma ile katılım sağladıklarını bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"DSA 2026 kapsamında, yerli ve milli ürünlerimizi uluslararası paydaşlarla buluşturduk. Onlarca heyetler arası görüşme gerçekleştirdik, 8 imza töreniyle işbirliklerimizi somutlaştırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda savunma sanayimizin küresel ölçekte etkinliğini artırmayı sürdürüyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz."