Türk Savunma Sanayisi Bombaatar İhracatında Başarı Sağlıyor

Türk savunma sanayisi, yerli bombaatar çözümleriyle ihracatta önemli bir ivme kazandı. Akdaş Silah, Mali'deki BAMEX fuarında 40'tan fazla ülkeye ihracat yaptığı ürünlerini tanıttı ve bu alandaki kabiliyetlerini sergiledi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli ve özgün bombaatar çözümleri, ihracatta önemli başarılara imza atıyor.

Akdaş Silah, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının katılımıyla The Peak Defense tarafından düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nda (BAMEX'25) ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

Hem sivil hem de askeri pazara yönelik üretim yapan ve 40'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, son dönemde geliştirdiği yerli bombaatar çözümleriyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin ilk yerli-milli 40 milimetre namlu altı bombaatarını güvenlik güçlerinin envanterine kazandıran Akdaş Silah, Avrupa, Afrika ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinin aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkeye bu ürünün ihracatını gerçekleştirdi. Namlu altı bombaatardan yurt içi ve dışındaki kullanıcılara yaklaşık 20 bin adetlik teslimat yapıldı.

6'lı tamburalı bombaatar ise henüz güvenlik güçlerinin envanterine girmeden 8 ülkenin kullanımına sunuldu.

Akdaş Silah Satış Pazarlama Müdürü Ali Dikkaya, AA muhabirine, geçen yıl Mali'de yaptıkları demonun ardından kurdukları ilişkileri BAMEX Fuarı'nın ilk iki gününde silahlarını sergileyerek güçlendirdiklerini söyledi.

Fuarda geçen yıl kurdukları ilişkileri detaylandırdıklarını ve kullanıcılar için bazı çözümler sunduklarını anlatan Dikkaya, fuarın demo kısmında da silahlarını anlık olarak test ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 8 yıl önce Türkiye'nin ilk yerli-milli 40 milimetre namlu altı bombaatarını tasarlayıp, geliştirip ürettiklerini ifade eden Dikkaya, geçen sürede Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu alandaki ihtiyacını her an karşıladıklarını söyledi.

"Bu milli güçle Batılı ülkelerden ihtiyacı bitirdik ve katma değeri yüksek bir ürün olarak hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de Avrupa, Afrika ülkeleri ile Türk cumhuriyetlerinin envanterlerine kazandırdık." diyen Dikkaya, son olarak geçen hafta Kara Kuvvetlerine yeni teslimat yaparak bu alandaki ihtiyacı karşılamaya devam ettiklerini vurguladı.

Bir diğer ürünleri 40 milimetrelik 6'lı tamburalı bombaatarın sınıfında Türkiye'deki ilk özgün tasarıma sahip silah olduğunu vurgulayan Dikkaya, "Kabiliyetlerimiz dolayısıyla kalifikasyon testlerinin hepsini bünyemizde gerçekleştirdik. Henüz envanterimize kazandırmadık ama bazı Avrupa ve Afrika ülkelerinin, Mali'nin envanterine kazandırdık ve aktif olarak kullanmaktalar." diye konuştu.

"Afrika ülkelerinin sorunlarına çözüm getireceğiz"

Afrika'da çok iyi karşılandıklarını ifade eden Dikkaya, buradaki ihtiyaç ve sorunlarla birebir örtüşen ürünlerinin bulunduğunu ve bunları birlikte test ettiklerini söyledi.

Dikkaya, şunları kaydetti:

"Mali, Fildişi Sahilleri, bazı Batı Afrika ülkeleriyle beraber sorunlarına çözüm aramaktayız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Burada olmaktan, ilişkileri geliştirmekten de çok memnunuz. Geçen sene ve bu yıl burada olmaktan gurur duyuyoruz. Yerel halkın, heyetlerin, kolluk kuvvetlerinin ürünlerimize ilgisi, bizi oldukça mutlu ediyor. Onların yaşadıkları tüm sorunlara çözüm getireceğimize inanıyoruz.

'Demo Day' kapsamında ürünlerimizi sergiledik. Hepsini sahada delegasyonlarla, görevlilerle test ettik. Bundan önceki zamanlarda farklı ülkelerin ya da Batılı ülkelerin ürünlerinin sergilendiği dönemleri artık bitirmiş bulunmaktayız. Yerli-milli gururumuz olan ürünleri buradaki delegasyonlar ve yerli birliklerle test etmiş olduk."

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım
