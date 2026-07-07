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Türk savunma sanayisi NATO'ya güç katacak

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında olduğu projelerle NATO'nun caydırıcılık mimarisine katkı sağlanacağını açıkladı.

Türk savunma sanayi kuruluşları, yüklenicileri arasında yer aldıkları anlaşmalarla NATO'nun caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak projelere katkı verecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Görgün, 2026 NATO Savunma Sanayii Forumu kapsamında üye ülkelerin birlikte geliştireceği Vurucu Güç Kabiliyetleri, Bütünleşik Hava ve Füze Savunma Sistemleri, Uzay ve Gözetleme Kabiliyetleri, Savunma Sanayii İçin Kritik Ham Maddeler, NATO'nun İnsansız Hava Aracı Üstünlüğü alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını bildirdi.

Haluk Görgün, "ASELSAN, ROKETSAN, STM ve TÜBİTAK'ın yüklenicileri arasında yer alacağı bu projeler önümüzdeki yıllarda İttifak'ın caydırıcılık mimarisinin omurgasını oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
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