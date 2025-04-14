Türk otomotiv sektörünün köklü firması Weger'den konkordato başvurusu

Türkiye'de otomotiv yan sanayiinde 69 yıldır süredir faaliyet gösteren, sektörün en köklü firmaları arasında yer alan Weger, girdiği ekonomik darboğazdan çıkamadı. Weger, iflas koruma için konkordato başvuru yaptı.

WEGER'E KONKORDATO ATANDI

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran şirkete, 10 Nisan'dan itibaren üç ay süreyle geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme, Weger'in mali yapısının yeniden yapılandırılma süreci için üç kişilik konkordato komiser heyeti atadı. Konkordato sürecine ilişkin davanın ön inceleme duruşmasının 24 Haziran'da gerçekleştirileceği öğrenildi. Öte yandan Weger'in patronu Yunus Emre Tutan ile diğer iki şirketi için de konkordato talebinde bulunulmuştu.

1956'DA KÜÇÜK ATÖLYE OLARAK KURULDU

Weger, Tutanlar Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş. ismiyle Ankara'da 1956'da kuruldu. Ağır vasıtalar ile binek araçlara yönelik yedek parça üretimi gerçekleştiren Weger, yıllar içinde ihracat kapasitesini artırarak 40'tan fazla ülkeye parça gönderdi. Şirket, 2020 yılında "Weger" markası ile kurumsal kimliğini yeniledi.