Türk Mutfağı Haftası İçin Seyahat Planı Hazırladı

Türk Mutfağı Haftası İçin Seyahat Planı Hazırladı
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Sorgulamax.com, 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası için seyahat planları hazırladı. Etkinlikler çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde klasik Türk yemekleri tanıtılacak.

Sorgulamax.com, 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında klasik Türk yemeklerini yerinde tatmak isteyenler için seyahat planı hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Türk Mutfağı Haftası, "Klasik Türk Yemekleri" temasıyla Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul'dan Gaziantep'e, İzmir'den Trabzon'a kadar birçok şehirde düzenlenecek organizasyonlarla Anadolu'nun geleneksel mutfağını yansıtan özgün tatlar tanıtılacak. İstanbul'un Tarihi Yarımada bölgesinde döner, köfte ve pilav gibi yemeklerin yanı sıra Eminönü'nde balık ekmek, Sultanahmet'te köfte ve Ayasofya çevresinde Türk kahvesi eşliğinde lokum sunulacak.

İzmir'de boyoz ve zeytinyağlı enginar, Gaziantep'te baklava, içli köfte ve katmer, Trabzon'da ise tereyağlı kuymak, mısır ekmeği ve Karadeniz çayı ziyaretçilere sunulacak. Gaziantep'te ayrıca Zeugma Mozaik Müzesi de gezilebilecek. Trabzon'da ise yaylalara düzenlenecek günübirlik gezilerle Karadeniz'in doğal güzellikleri keşfedilebilecek.

Sorgulamax.com, bu özel hafta kapsamında seyahat etmek isteyenlere uçak ve otobüs bileti, araç kiralama ile otel rezervasyonu gibi çevrimiçi hizmetlerle kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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