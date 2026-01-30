Haberler

Türkiye Müteahhitler Birliği bu yılın ilk "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı Açıklaması

Güncelleme:
Türkiye Müteahhitler Birliği, inşaat sektörünün büyümesine katkıda bulunan vergi tevkifatının artırılmasını talep ederken, sektörün 2025 yılında da güçlü bir performans gösterdiğini açıkladı. Rapor, özel sektör yatırımlarındaki zayıflığın konut ve ticari yapı yatırımlarında dengelenmeyi engellediğine dikkat çekiyor.

Türk müteahhitlerinin, sektörün yüzde 1'e düşürülen vergi tevkifatı uygulamasının tüm kamu projelerine yaygınlaştırılması ve oranların yüzde 2'ye indirilmesi yönündeki beklentisi devam ediyor.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), "Yeni Küresel Düzenin Kaos Evresi" başlıklı bu yılın ilk "İnşaat Sektörü Analizi Raporu"nu yayımladı.

Raporda, inşaat sektöründeki büyümenin ivme kaybetmeden sürdüğü belirtilerek, kaynak kullanımı, çevresel etkiler ve sektörün uzun vadeli dayanıklılığına ilişkin başlıkların karar vericiler açısından giderek daha belirleyici hale geldiği ifade edildi.

Deprem bölgesinin yeniden imarı ve büyük ölçekli kamu yatırımlarının etkisiyle sektörün yıl genelinde ekonomiye güçlü katkı sağladığına işaret edilen raporda, konut ile ticari yapı yatırımlarında dengelenmenin sağlanamadığı kaydedildi.

"2025'te sektör, ekonomiye güçlü katkı sundu"

Raporda, 2025 yılının yüksek belirsizliklerin, sıkı finansman koşullarının ve jeopolitik risklerin belirleyici olduğu küresel konjonktürde geçtiği, inşaat sektörünün, deprem bölgesinin yeniden imarı ve kamu öncülüğündeki büyük ölçekli yatırımlar sayesinde ekonomiye güçlü katkı sunduğu vurgulandı.

Özel sektör kaynaklı yatırımların zayıf seyri nedeniyle konut ve ticari yapı yatırımlarında kalıcı dengelenme sağlanamadığına işaret edilen raporda, bu nedenle mevcut yapı kaynaklı büyümenin niteliğine ve sürekliliğine ilişkin soru işaretlerinin bulunduğu belirtildi.

Raporda, inşaat maliyetlerindeki yüksek seyrin, arsa ve finansman giderlerindeki artışla birleşerek özellikle konut projelerinde karlılığı baskıladığının altı çizildi.

İnşaat sektörünün, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13,9 ile genel ekonominin üzerinde büyüme kaydettiği ve üst üste 12 çeyrek dönemdir sürdürdüğü kesintisiz büyüme serisine devam ettiği kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek finansman maliyetleri ve tasarruf tedbirleri kapsamında kısıtlanan kamu yatırımları nedeniyle, sektörün yüzde 1'e düşürülen vergi tevkifatı uygulamasının tüm kamu projelerine yaygınlaştırılması, oranların yüzde 2'ye indirilmesi ve kamu müteahhitlerine tasfiye hakkı verilmesi yönündeki beklentisi sürmüştür."

Yurt dışında üstlenilen proje tutarı 19,7 milyar dolar

Türk müteahhitleri tarafından 2025 yılında yurt dışında 19,7 milyar dolar tutarında 269 projenin üstlenildiği bilgisine yer verilen raporda, sektörün 1972 yılında Libya ile yurt dışı pazara açılmasından bu yana ulaştığı uluslararası proje portföyü büyüklüğünün 12 bin 816 proje ve toplam 557,3 milyar dolar olduğu belirtildi.

Raporda, geçen yıl yurt dışında en çok iş üstlenilen ülkenin 4,2 milyar dolarla Romanya olduğu, Irak'ın 3,3 milyar dolar, Türkmenistan'ın 2,2 milyar dolarla Romanya'yı takip ettiği bildirildi.

-"İnşaat Zirvesi Türkiye"nin haziranda düzenlenmesi planlanıyor

TMB tarafından bu yılın öne çıkan etkinliklerinden biri olması hedefiyle Ankara'da ilk kez düzenlenecek "İnşaat Zirvesi Türkiye (CST) 2026" için hazırlık sürecinin başladığı ifade edilen raporda, "İnşaat Teknolojileri ve Yenilikçi Yapı Malzemeleri" temasıyla 17-18 Haziran'da gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonla inşaat sektörünün tüm paydaşlarının ortak platformda buluşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.

