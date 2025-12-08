Metal işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri ara buluculuğa gidiyor

TÜRK Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin ilk 6 ay için yaptığı ortalama yüzde 10'luk zam kabul edilmedi, taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 13 Ekim'de başlayan grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinin 5'inci toplantısı, MESS Merkez Ofisi'nde yapıldı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, görüşmeler kapsamında ilk teklifini sundu. MESS, ilk 6 ay için saat ücretlerine yüzde 5 artı seyyanen 11,5 TL zam teklifinde bulundu. Bu zammın ortalama oransal karşılığı yüzde 10'a tekabül ediyor. MESS, diğer 6 aylık periyotlar için herhangi bir teklifte bulunmadı. Türk Metal Sendikası, 1'inci 6 ay için yüzde 38,97, saatlik ücretlere de yüzde 20 teklif etmişti.

MESS, sosyal yardımlarda ilk yıl için masaya yüzde 25'lik teklifle gelirken, 2'nci yıl için herhangi bir artış teklifi yapmadı. MESS, ikramiyelerin ödenmesi hususunda kıstelyevm teklifinde bulundu ve bazı zorunlu haller hariç, ikramiyelerin devamsızlık yapılan günler için kesinti yapılarak ödenmesini ve yapılan kesintilerin de bir fonda toplanmasını istedi. Sözleşmenin 3 yıllık olmasını talep edilirken, MESS'in teklifleri Türk Metal tarafından reddedildi.

Türk Metal Sendikası'nın ulusal bayram ve genel tatillerde yapılan çalışmaların yüzde 200 oranında zamlı ödenmesine dair teklifi, MESS tarafından reddedildi. Ayrıca, gece yapılan çalışmaların yüzde 20 oranında zamlı ödenmesine dair teklifi reddeden MESS, tamamlayıcı sağlık sigortasının artan maliyetler nedeniyle bu şekilde uygulanmasının mümkün olmadığını da iletti. MESS ve Türk Metal'in reddettiği konulara ilişkin uyuşmazlık tutanağı tutularak ara bulucu süreci başlatıldı. Ara bulucu, işçi ve işveren tarafları ile toplantılar yapacak. 15 günlük ara bulucu sürecinde de anlaşmanın sağlanamaması halinde grev sürecinin başlaması öngörülüyor.