Metal işçilerinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uyuşmazlık

Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taraflar anlaşmaya varamadı. İşveren, ilk altı ay için ortalama yüzde 10'luk zam teklif ederken işçi tarafı ise yüzde 38,97 oranında bir artış talep etti. Görüşmelerin uyuşmazlık tutanağıyla sonuçlanmasıyla birlikte, arabulucu atanacak ve 15 günlük süreçte anlaşma sağlanamazsa grev süreci başlayacak.

Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin ilk 6 ay için yaptığı ortalama yüzde 10'luk zam kabul edilmedi, taraflar arasında uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında ekim ayında başlayan toplu iş sözleşmesi sürecinde işveren ilk teklifini sundu.

İşveren ilk altı için saat ücretlerine yüzde 5 artış önerdi. Seyyanen 11 buçuk lira günlük ücretlere zam teklif edildi. Bu zammın oransal karşılığı ise yüzde 10' tekabül ediyor.

MESS sosyal yardımlarda ise ilk yıl için masaya yüzde 25'lik teklifle gelirken, ikinci yıl için herhangi bir artış teklifinde bulunmadı.

MESS, ikramiyelerin ödenmesi hususunda kıstelyevm teklifinde bulundu ve bazı zorunlu haller hariç, ikramiyelerin devamsızlık yapılan günler için kesinti yapılarak ödenmesini ve yapılan kesintilerin de bir fonda toplanmasını istedi.

İşveren, sözleşmenin üç yıllık olmasını talep ederken MESS'in her üç karşı teklifi de Türk Metal tarafından reddedilerek uyuşmazlık konusu yapıldı.

Öte yandan işçi tarafı birinci altı ay için yüzde 38,97, saatlik ücretlere yüzde 20 teklif etmişti.

Taraflar için yasal olarak müzakere süreci tamamlandı. Bundan sonra uyuşmazlık tutanağı ile birlikte dosyaya bir arabulucu atanacak. Arabulucu, işçi ve işveren tarafları ile toplantılar yapacak. 15 günlük arabulucu sürecinde de anlaşmanın sağlanamaması halinde bu kez grev süreci başlayacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
