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TL'nin reel değeri 5 yılın zirvesini gördü

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Reel efektif döviz kuru endeksi, Ocak 2025'te TÜFE bazında 2,97 puan artarak 75,44'e yükseldi. Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 13,99 puan, Yİ-ÜFE bazında da 10,41 puan arttı. Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) göre, Türk lirasının reel değeri Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜFE BAZINDA 2,97 PUAN ARTIŞ

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ocak 2025'te TÜFE bazında 2,97 puan artarak 75,44'e yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,97 puan artışla 75,44 oldu. Endeks, Aralık 2024'te 72,47 düzeyindeydi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,30 puan artışla 96,73'ten 99,03'e yükseldi.

TÜRK LİRASI 5 YILIN ZİRVESİNDE

Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 13,99 puan, Yİ-ÜFE bazında da 10,41 puan arttı. Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan TCMB'den yapılan duyuruda, "2021-2023 dönemine ilişkin ülkelerin karşılıklı dış ticaret ve milli gelir verileri kullanılarak bu dönemin ülke ağırlıkları hesaplanmış olup, 2021 yılından sonraki dönemlerde TÜFE ve Yİ-ÜFE Bazlı reel efektif döviz kuru serilerinde bu ağırlıklar kullanılmıştır." ifadeleri yer aldı. Duyuruda, ayrıca, İran riyali veri kaynağında değişiklik yapıldığı kaydedilerek, serbest piyasa kurunun esas alınmaya başlandığı ve bu kapsamda reel efektif döviz kuru serilerinin 2011'e kadar geriye götürülerek güncellendiği aktarıldı.

TL'nin reel değeri 5 yılın zirvesini gördü
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErol Birol :

Şaka gibi bir haber. En yüksek paramız 200 TL ile anca yarım ekmek peynirli sandviç almaya yeter. Milletle dalga geçmeyi bırakın artık.

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Haber YorumlarıSatinalma gf:

ağam bizle eğleniy ya

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Haber YorumlarıHasan Şimşek:

vay be

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Haber YorumlarıCENGİZ HAN:

Okullarda, her dönem mantık dersi konulmalı ve uygulamalı okutulmalı. Yazık walla, bu mentalite ile ülke olarak geri kalmayı bırakın, asla ama asla gelişme kaydedemeyiz. Yani; kafa yapımız, geri kalmış ülkelerden bile daha kötü. Daha da kötüsü, gelişme şansı da vermiyoruz. Bu açıklamayı yapan, Devletin bir Üst Düzey Personeli hem de. Acı ki, ne acı. Walla yazık, içim cızz etti.

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