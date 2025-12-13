Anadolu'nun güzellik tarifleri Türk kozmetik sektörüne yeni fırsatlar sunuyor

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) Başkanı Levent Kahrıman, dünyada geleneksel tariflerle hazırlanan kozmetik ürünlerine ilginin arttığını, bu alandaki Anadolu kültürel birikiminin ihracatta yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Kahrıman, AA muhabirine, pandemi öncesinde 3 bin 600 civarında olan Türk kozmetik sektöründeki firma sayısının 13 bin seviyesine ulaştığını ifade etti.

Firmaların 5'te birinin tesisi bulunduğunu, diğerlerinin ise fason üretim ya da ithalat yaptığını ifade eden Kahrıman,"Türk kozmetik sektörü her yıl yüzde 10 civarında büyümeyle ilerliyor. Büyüme tüm gruplarda oluşuyor. Saç ve vücut bakımı, renkli kozmetikler... Renkli kozmetik, parfüm ve ıslak mendilde ciddi büyüme var. İhracatımız en çok Irak ve Rusya'ya yapılıyor. Amerika'ya da yoğun bir ihracatımız var. Bu yıl ihracatımızı 1,7 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Türk kozmetik sektörünün çeşitliliğini, uzman çalışan sayısını ve uluslararası standartlara sahip tesislerini artırdığına işaret eden Kahrıman, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'da, güzelliğe ve sağlığa dair zengin kültürel mirasın bulunduğunu vurguladı.

"Dünyada geleneksel tariflerle hazırlanan kozmetik ürünlere ilgi artıyor"

Anadolu'da birçok kozmetik ve bakım tarifleri bulunduğunu dile getiren Kahrıman, şunları kaydetti:

"Toplulukların güzellikle ilişkisini etnokozmetik olarak tanımlıyoruz. Toplulukların güzel olmak için yaptıkları bitki değerlendirmeleri, güzellik ritüelleri olan etnokozmetiğe dair birçok veriye sahibiz. Türkiye'nin kozmetik stratejisini kurgularken bu verilerden yararlanıyoruz ve yararlanmaya devam edeceğiz. Çünkü bu veri benzersiz ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmuyor. Bu veri sadece güzellik, bakım olarak değil bir kültürel miras olarak ele alınmalı. Bu yanıyla Türkiye'de Göbeklitepe'den Efes'e ve Afrodisias'a kadar birçok miras var. Dünyada geleneksel tariflerle hazırlanan kozmetik ürünlere ilgi artıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin Anadolu kültüründeki güzellik tarifleri sektörümüz açısından bir avantaj. İhracatımızın her yıl artması bu avantajı kullanmaya başladığımızı da gösteriyor. Çünkü az bulunan ve geleneksel içerikli parfüm ve bakım gibi kozmetik ürünler ilgi çekiyor. Kullanıcıya özel hissettiriyor. "

"Kil bakımıyla markalaşmış firmalarımız var"

Kahrıman, Anadolu'da defne, kekik, adaçayı, sarısabır, at kestanesi, kılıç otu, kalendula gibi birçok bitkinin güzellikte ve bakımda kullanıldığını anımsattı.

Anadolu'daki güzellik ve bakım tariflerinin çoğunlukla aromatik bitkilerin zeytinyağı içerisinde bekletilerek üretildiğini anlatan Kahrıman, şöyle devam etti:

"Bugün endüstriyel geçişin getirdiği bazı dezavantajlardan dolayı tekrardan geleneksel yöntemlere doğru eğilim var. Şu an Türk kozmetik sektöründe sabunda çok fazla çalışma ve yatırım yapan firma var. Geleneksel metotları kullanarak Osmanlı hamamı, spa, kil ürünleriyle şu an çok fazla çalışan firmamız var. Kil bakımı markalarımız var. Firmaların hazırladığı geçmiş formüllerin çok ilgi gördüğünü görüyoruz. Bu ürünler normal kozmetiklere göre daha değerli satılabiliyor. Örneğin Osmanlı'da, Roma'da, sarayda bir kraliçenin kremini veya kokusunu hayata geçiriyor olmak çok özel hissettiriyor. Türk kozmetik sektörünün Anadolu'nun tarif ve reçeteleriyle ihracatını artıracağına ve ileri gideceğine inanıyorum."

Kahrıman, KÜAD olarak düzenledikleri Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde Anadolu'ya ait güzellik ve bakım tariflerini bilimsel olarak değerlendirerek dünyaya aktardıklarını sözlerine ekledi.