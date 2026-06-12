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Türk Kızılaydan ATO'ya "Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Ödülü"

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Ankara Ticaret Odası (ATO), Türk Kızılayın "Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Üçüncülük Ödülü"ne layık görüldü.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Türk Kızılayın "Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Üçüncülük Ödülü"ne layık görüldü.

Odadan yapılan açıklamaya göre ATO, Türk Kızılayın 100. yılında başlattığı kütüphane seferberliğine sağladığı katkılar ve yaptığı diğer bağışlar dolayısıyla "Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Üçüncülük Ödülü"nün sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde, ATO Başkanı Gürsel Baran, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Baran, yaptığı değerlendirmede, Türk Kızılayın ihtiyaç sahiplerine umut olan çalışmalarına katkı sunmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ödülümüzü Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın elinden almak bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Başta ülkemizde yardımlaşma kültürünün güçlenmesine katkı sağlayan Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere Türk Kızılayı başarıyla geleceğe taşıyan Genel Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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