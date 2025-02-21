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TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu işçisinin zam talebinde uzlaştı

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ kamu işçisinin zam talebinde uzlaştı
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TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin 2025-2026 yıllarındaki ücret artışını belirleyecek Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için ortak zam talebini hazırladı. Talep, ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ve refah payı dikkate alınarak oluşturuldu. Talep, gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak. Bu durum, memurların toplu sözleşmesi ve özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak zam talebini hazırladı. İki konfederasyon, ortak talebini gelecek hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını tamamladı.

TÜRK-İŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlıklarında yürütülen çalışmalara, iki konfederasyonun ortak zam oranı belirleme uzlaşısının ardından birlikte son şekli verildi.

İki konfederasyon tarafından ortak zam talebi, ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ile refah payı da dikkate alınarak hazırlandı.

Önceki dönemlerden farklı olarak yeni maddeleri de içeren zam talebi, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından gelecek hafta içinde ayrı ayrı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

İşçi kesiminin taleplerini sunmasının ardından gözler hükümete çevrilecek. Hükümetin talepleri değerlendirmesiyle müzakere sürecine geçilecek.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.

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Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre A.:

Bütün sendikalar patates

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Haber YorumlarıOnur Sahin:

herkes alır memura vermezlerrrrrr

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