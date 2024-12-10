Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu mesajlar

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

Asgari ücrette ikinci kritik toplantının tarih ve saati belli oldu

Asgari ücrette ikinci kritik toplantının tarih ve saati belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından yapılan açıklamada, bugün ilki düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında herhangi bir ücretin belirlenmediği ifade edildi. İkinci toplantının da 16 Aralık14.00'te yapılacağı bildirildi.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren ve 2025 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücrete ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 16.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşen toplantısı sona erdi.

İKİNCİ TOPLANTI 16 ARALIK'TA

İlk toplantıda herhangi bir ücret belirlenemeyişinin ardından gözler ikinci toplantıya çevrildi. İkinci toplantının da 16 Aralık14.00'te yapılacağı öğrenildi. Bu görüşmede de netleşmemesi durumunda asgari ücretin bir sonraki toplantıda netleşeceği tahmin ediliyor.

İKİNCİ TOPLANTININ TARİHİ BELLİ OLDU

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantıda herhangi bir ücret belirlenmediğini söyledi. Ağar şöyle konuştu: Konuyla ilgili detaylar henüz netleşmiş değil. İlerleyen süreçte yapılacak toplantılarla belirlenecek olan ücret, işçi ve işveren arasındaki anlaşmaya bağlı olacak. Biz ortak karar ile bir rakamın belirlenmesini umuyoruz. Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 kez toplanıyordu ama bu yıl galiba 3 kez toplanacak. Ülkemizin ekonomisine katkı sunan insanlarımızın ücretlerinin yükselmesi lazım. İnsanlarımız ev kiralarını veremez hale geldi. Büyük ihtimal üçüncü toplantıda rakam ortaya çıkacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA

Mevcut asgari ücret, bir işçi için brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş olarak hesaplanıyor. Bu rakamın 20 bin 2 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 400 lira 5 kuruşu işveren işsizlik sigorta fonu olarak dağılıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, oy çokluğu ile karar alırken, eşitlik durumunda komisyon başkanının bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Komisyon, Aralık ayında belirlenen tarihlerde toplam dört kez toplanarak yeni asgari ücreti belirleyecek.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Acun, can dostu Esat'ın başını yaktı
img

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki
img

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 28. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Aralık Mustafakemalpaşa, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 28. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 10-11 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Aralık Polatlı, Beypazarı, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Aralık Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.