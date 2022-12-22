Türk-İş'ten TÜİK'e asgari ücret tepkisi: Çalışanların geçim şartları konusunda çalışma yapmaktan kaçındınız

Asgari ücretin belirlendiği bugünkü toplantıya katılmayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin 506 TL olarak açıkladığı yeni ücrete tepki gösteren Türk-İş'in yazılı açıklamasında TÜİK için kullandığı ifadeler dikkat çekti. Türk-İş'ten yapılan açıklamada, "Anayasada asgari ücretin tespitinde 'çalışanların geçim şartları' göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır" ifadeleri yer aldı.

2023 asgari ücreti için 9 bin TL'lik son bir teklif yapan ve bugün ücretin belirlendiği son toplantıya katılmayan Türk-İş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 bin 506 TL olarak açıkladığı asgari ücrete sert tepki gösterdi.

TÜRK-İŞ'TEN TÜİK'E ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ

Açıklanan rakamın işçilerin beklentisini karşılamadığını belirten sendikadan yapılan yazılı açıklamada TÜİK'e yapılan eleştiri de dikkat çekti. Açıklamada "Anayasada asgari ücretin tespitinde 'çalışanların geçim şartları' göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır" ifadeleri yer aldı.

"ÇALIŞANLARIN SATIN ALMA GÜCÜ AZALMAKTADIR"

Türk-İş'in yazılı açıklaması şu şekilde; "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimi adına görev yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır.

"TALEBİMİZ DİKKATE ALINMADI"

Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle "çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir" elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oybirliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi. Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır. Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı.

"ANAYASA'DAKİ HÜKÜM DİKKATE ALINMADI"

Anayasada asgari ücretin tespitinde "çalışanların geçim şartları" göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Ancak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret -bir kez daha- pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır."