TÜRK-İŞ'ten Önemli Açıklama: İlk Teklif Yarın Verilecek

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar: "Yarın saat 14.00'te teklif vereceklerini söylediler"

ANKARA - TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Kamu Çerçeve Protokolüne ilişkin, "Bakanımız TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı aradı ve yarın saat 14.00'te TÜHİS'te teklif vereceklerini söylediler" dedi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta TÜHİS'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Görüşmelerde herhangi bir teklif çıkmazken, İşveren tarafının ilk teklifini yarın saat 14.00'de yapacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin Kamu Koordinasyon Kurulu Toplantısı öncesinde bir açıklama gerçekleştiren TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının şu ana kadar herhangi bir teklif almadıkları için organize ettiklerini ve bu çerçevede yol haritası belirleme amaçladıklarını kaydetti.

"İlk teklif yarın 14.00'te verilecek"

Ağar, esnasında işveren tarafının yarın ilk tekliflerini vereceğini öğrendiklerini söyleyerek, "Toplantı esnasında Sayın Bakanımız TÜRK-İŞ Genel Başkanımızı aradı. TÜRK-İŞ Genel Başkanımıza yarın saat 14.00'te teklif vereceklerini söylediler TÜHİS'te. Dolayısıyla yarın teklif vereceklerinin söylediklerinden dolayı biz toplantımızı yine devam ettireceğiz ama sizlere burada bilgi verelim diye sizlerle bir araya geldik" ifadelerine yer verdi.

Ağar, henüz teklifin ne olduğunu bilmedikleri için değerlendirme yapmadıklarını da sözlerine ekleyerek, "Teklif verdikten sonra o teklife bakacağız. Bize verilen teklifimizin karşılığında verilen teklife ne vermişler? Onu değerlendireceğiz. Ondan sonra süreç devam edecek. Teklifin, ilk teklif olduğundan dolayı nasıl verileceğini de bilmiyoruz. Şimdi teklif verilmeden, teklifi bilmeden bir şey konuşmanın da insanları yanıltacağını düşünüyorum. Teklif verildikten sonra tekrar sizlerle bir araya geliriz" açıklamasında bulundu.