Üye Girişi
Haberler
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu
Putin: Erdoğan ile sürekli temas halindeyiz ancak en son ne zaman görüştüğümüzü bilmiyorum
Putin'den "Erdoğan ile görüştünüz mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Putin, Rusya'ya sığınan Esad ile ilgili ilk kez konuştu
Putin'den kucak açtığı Esad'la ilgili ilk açıklama
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı
Harita ile adım adım anlattı: Türkiye, Suriye'de acilen bunu yapmalı

Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari ücret 2025 zammı için üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıda rakam konuşulmadı. Türk-İş yönetimi, saat 16.00'da işçi kesiminin talep ettiği asgari ücret rakamını açıklayacaklarını duyurdu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda rakam konuşulmadı.

Komisyonda işçi heyetini temsil eden TÜRK-İŞ'in, saat 16.00'da asgari ücret için teklifini açıklayacağı öğrenildi.

3. TOPLANTIDA DA RAKAM KONUŞULMADI

Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün düzenlendi. Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil etti. Toplantıya işçi ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda rakamın gündeme gelmediğini söyledi. Ağar, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonucun gelebileceğini dile getirdi.

"RAKAM KONUŞULMADI"

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar, "Bugün Çalışma Bakanımız'da komisyona başkanlık etti. Taleplerimizi sunduk. Asgari ücret düşük olursa bir yıl çalışır ve geçinemeyiz. Bir yıldan beri alım gücünden dolayı 17 bin liranın 11 bin lirası gitti. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Dolayısıyla makul ücretlerde kabul edeceğimiz bir ücret olursa "tamam" deriz. Komisyon'da rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız. Siyasi iktidar bir rakam söylesin ki biz de ona göre tavrımızı alalım. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Buna göre; yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının sonuna kadar zam oranını belirleyip duyurması gerekiyor.

İŞ TARAFININ BEKLENTİSİ "GEÇİNEBİLECEK" BİR ÜCRET

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantının sonunda yaptığı açıklada "Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz" dedi.

İŞVERENLERİN BEKLENTİSİ "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz" dedi.

Asgari ücret işveren desteğinin 2025'te de devam etmesi talebini de dile getirdi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira

Türk-İş asgari ücret teklifini açıklayacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
img

CHP'den kadın milletvekiline hadsiz çıkış
img

Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan ankette büyük sürprizler var
img

Uzaylılarla tanıştığını söyleyen şarkıcı, 2025 kehanetlerini sıraladı
500

Yorumlar (46)

Haber YorumlarıJokerAllame:

akkkepe yeme artık ummetine ver :) :) :)

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbagıran adam:

Siyasal islamcilara önemli değil. 10 bin lira yeter. Şükür ederler geçer gider

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDoğuş:

Rakkam konuşulmadı ise boşuna milleti ne oyaliyorsunuz niye toplaniyorsunuz .

Yorum Beğen123
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Günde:

yıllardır aynı film iyi seyirler

Yorum Beğen94
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElban Özmen:

ah parti mahvetti işçiyi ve işçi emeklisini emekli zaten hepden gidik emekliyor

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Kardeşim neden bu kadar uzatıldı kendinize zam yapınca kafanıza göre 50-100 k artıs yapıyorsunuz

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSmgoll Sim:

Açıklasın da bitsin bu zulüm. Zaten kimse bir bomba haber beklemiyor. Her sene aynı boş muhabbet..

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

Allah aşkına merak ediyorum 3 toplantıda Rakam yok konuşulmadı da ne konuşulduç Market poşetine nasıl geçiririz o mu konuşuldu ???

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtycoon null:

bu nasıl tiyatro toplantıda rakam konuşulmuyor ama 16 da rakam açıklayacakmış

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRidvan Yuksel:

yani açık mı yalandan 30.000 diyeceğim onlar 25 bin 22 bile bağlayacak hepiniz aynısınız

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 46 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak, Suriyeli askerleri ülkelerine geri gönderiyor
Ülkeye kaçan Suriyeli askerlerin hepsini kapı dışarı ediyorlar
Kara para aklama davasında Polat çifti hakkında ara karar
Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
D-8 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sisi'den karşılama
Salondaki herkesin izlediği an
Kuyumcularda 1 Ocak'tan itibaren yeni dönem başlıyor
Kuyumcularda yeni dönem başlıyor
Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ı kızdıran soru: Bunu gidin hükümete sorun
Toplantı sonrası muhabirden Türk-İş'i küplere bindiren soru
Suriyelilerin dönüşü en çok bu ilçede hissedildi: 20 bin liralık evler artık 10 bin lira
Suriyelilerin dönüşü sonrası kiraların yarı yarıya düştüğü ilçe

Son Dakika Haberleri

Asgari ücret 29 bin 583 TL mi olacak SON DAKİKA? Holding 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Türk İş asgari ücret teklifi kaç TL, (29 bin 583 TL)? 20 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 20 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Zafere Kaçış filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Zafere Kaçış filmi ne zaman, nerede çekildi? 2024/2 KPSS NİTELİK KODLARI | KPSS nitelik kodları nedir? 7315, 6225, 7300, 4431, 3003, 7257, 3247 nitelik kodu ne demek? En son deprem ne zaman oldu? 19 Aralık az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Culpa Tuya tek parça full izle! Culpa Tuya Türkçe altyazı izleme linki Eyüpspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Eyüpspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef Tahsin kimdir, ne iş yapıyor? Tahsin Küçük kaç yaşında ve nereli? TÜRK-İŞ AÇIKLAMASI! TÜRK-İŞ asgari ücret açıklaması saat kaçta?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.