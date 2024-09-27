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Türk İş İnsanlarına Afrika'da Önemli Ticaret Fırsatları

Türk İş İnsanlarına Afrika'da Önemli Ticaret Fırsatları
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Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Fatih Akbulut, Afrika'yla ticaret hacminin artırılması için Türk iş insanlarına pek çok fırsat sunduğunu belirtti. Son yıllarda Türk şirketlerinin bölgede aktif ticaret yaptığını ve ticaret hedeflerinin 70 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Türk Afrika İş Adamları Derneği (TABA) Başkanı Fatih Akbulut, Afrika'yla ticaret hacminin artırılmasında Türk iş insanları için birçok alanda önemli fırsatlar bulunduğunu bildirdi.

Akbulut, AA muhabirine 2012 yılında kurulan derneğin Afrika'yla ticaretin artırılması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Türkiye'nin, Afrika'yı ticari anlamda ön planda tutmak için önemli adımlar attığını kaydeden Akbulut, "Devletimizin bu manada çok önemli adımları var. Büyükelçiliklerimizin sayısının artmış olması... Türk Hava Yolları, Afrika'nın en önemli şirketlerinin tamamından daha fazla noktaya uçuş sağlıyor. Şu an Afrika'ya en bağlı şehir İstanbul. İş dünyasının Afrika'yı radarından hiçbir zaman uzak tutmaması lazım. 54 ülke var Afrika'da. Bazıları çok büyük pazarlar. Gelişmedikleri, bizde olup onlarda olmayan çok fazla şey var." diye konuştu.

Akbulut, son dönemde büyük Türk şirketlerinin bölgede mobilya ve inşaat sektöründe aktif ticaretini sürdürdüğünü dile getirerek, Afrika ve Türkiye arasındaki ticareti 70 milyar dolara çıkarmanın hedeflendiğini aktardı.

İki taraf arasındaki ticaret hacminin 15 yılda 4,5 milyar dolardan 35 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirten Akbulut, "Yani bu hedefin yarısına ulaşıldı. Önü çok açık." dedi.

???????- "Birçok alanda çok önemli fırsatlar var"

Afrika'daki en önemli iş alanlarının başında inşaatın geldiğini ve birçok sektörde de boşlukların olduğunu kaydeden Akbulut, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden 42'si Türk. Bu Türkiye'yi inşaat alanında dünyada ikinci sıraya koyuyor. Afrika'nın hala inşa edilmesi gereken çok fazla altyapı ve üstyapı projesi var. İnşaat, inşaat malzemeleri, bitmiş prefabrik ürünler... Aynı zamanda gıdayı direkt yerinde üretme. Bu konuda çok ciddi bir pazar var. Afrika'da makine ve komple makine üretim hatlarında çok boşluk var. Tekstil oldukça iyi. Enerji sektörü, enerjinin her alanı yani güneş enerjisinden hidroelektriğine, jeneratöründen güneş enerjisiyle çalışan sistemlere kadar çok ciddi boşluklar var. Birçok alanda çok önemli fırsatlar var."

Akbulut, Türkiye'de Avrupa standartlarında üretilen ürünlerin fiyatının Çin'e çok yakın olduğuna işaret ederek, "Afrika, bugüne kadar Çin'le çok fazla çalışmış ve artık bazı şeylerin o pazardan tedarikinin daha maliyetli olabileceğini görüyor. Doğal olarak Türkiye gibi pazarlara yöneliyorlar. O yüzden Türkiye, Afrika'nın şu an olmazsa olmazı diyebiliriz. 2008'den beri hem devlet tarafında hem şirketler tarafında çok ciddi faaliyetler var. Bunlar da meyvelerini vermeye başladı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi

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