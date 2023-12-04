Asgari ücret pazarlığında alt sınır krizi! Dün 14.025 lirayı işaret eden Türk-İş Başkanı bugün ağız değiştirdi

Asgari ücret zammına ilişkin dün "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz onun üzerinden bir pazarlık olur" diyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, tepkilerin ardından bugün ağız değiştirdi. Türk-İş'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, pazarlıkta alt sınırın 14 bin 25 lira olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ve taban fiyatın masada bulunan komisyon üyelerinin kararıyla belirleneceği belirtildi.

Türk-iş Genel Kurulu'nda Genel Başkanı Ergün Atalay'ın, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok" sözleri üzerine "Türk-iş'in asgari ücret teklifi netleşti" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

TÜRK-İŞ İLK KEZ RAKAM TELAFFUZ ETTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi dün ilk kez rakam telaffuz etti. Atalay, pazarlığın açlık sınırının altında başlamayacağını söyledi.

DÜN 14 BİN 25 LİRAYI İŞARET ETTİ

Atalay, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz onun üzerinden bir pazarlık olur" diyerek asgari ücret pazarlığında alt sınırın 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira olduğunu işaret etti.

TEPKİLERİN ARDINDAN AĞIZ DEĞİŞTİRDİLER

Atalay, sözlerinin tepki çekmesinin ardından ağız değiştirdi. Türk-iş'ten yapılan açıklamada, Atalay'ın asgari ücret ile ilgili "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz. Onu konuşmanın bir anlamı yok" ifadelerinin yanlış anlaşıldığı belirtildi. "Türk-İş'in 2024 yılı asgari ücret ile ilgili taban fiyatı belli oldu" şeklinde açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret taban fiyatının komisyon toplantılarının ardından masada bulunan komisyon üyeleri ile karar verileceği yer aldı.

İşte o açıklama: