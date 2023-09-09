TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Yol-İş Sendikası'nın 60'ıncı kuruluş yıl dönümü programına katıldı

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Yol-İş Sendikası'nın 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Atalay, emekli maaşlarında düzenlemenin Meclis'in birinci gündemi olması gerektiğini vurguladı ve maden işçilerinin sorunlarının çözüme kavuşacağını bildirdi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Yol-İş Sendikası'nın 60'ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Atalay, bir otel düzenlenen programdaki konuşmasında, emekli maaşlarında düzenlemenin Meclis'in birinci gündemi olması gerektiğini vurgulayarak, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde özel bir firma tarafından işletilen maden ocağında çalışan işçilerin, haklarının verilmediği iddiasıyla başlattıkları oturma eylemini anımsattı.

Atalay, maden işçilerinin sendika başkanı ile görüştüğünü ve sorunların büyük bir bölümünün çözüme kavuşarak mutabakat imzalanacağını bildirdi.

Meclis'te 600 milletvekili içerisinde sendikacı, emekli veya çiftçi olmadığını belirterek, bu duruma yönelik eleştirilerde bulunan Atalay, herkesin kendine çeki düzen vermesi, muhalefetin de sendikacı ve işçilerden yana olması gerektiği görüşünü paylaştı.

Atalay, TÜRK-İŞ ailesinin 70 senedir herkesin problemini dile getirdiğinin altını çizdi.

Türkiye Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar da konuşmasında, "Dünyada yaşanan küresel krize ve ülkemizin çalışma hayatında yaşanan olumsuz ortam ve koşullara rağmen devletimizin yanında, sosyal diyalog ve çalışma kültürüne dayalı sorumlu bir sendikacılık anlayışıyla mücadelesini sürdürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Taşeron işçilerin kadrolarına kavuşması gibi önemli kazanımlar elde ettiklerini anımsatan Ağar, "60 yıldır ülkemizin her köşesinde yaşamı inşa eden Yol-İş sendikası ve üyeleri olarak, yol işçileri ve tüm işçiler adına insan onuruna yakışır bir yaşam ve çalışma ortamı için talepte bulunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, TÜRK-İŞX'e bağlı sendikaların genel başkanları, yöneticiler, bölge temsilcileri, yönetim kuru üyeleri ve şube başkanları katıldı.