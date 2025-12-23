Haberler

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki
Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak açıklanmasının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan ilk açıklama geldi. Atalay, "Bu açıklanan ne asgari ücretlinin ne bizim ne kamuoyunun kabul edeceği bir rakam. Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük.

  • 2026 yılı için asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi.
  • TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, açıklanan asgari ücret rakamını kabul edilemez olarak değerlendirdi.
  • TÜRK-İŞ, asgari ücret komisyonu toplantılarına katılmadığını ve bu kararında haklı olduğunu ifade etti.

2026 yılı için asgari ücret resmen belli oldu. Yüzde 27 zamla yeni asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kameralar karşısına geçti. Atalay, açıklanan rakamın kabul edilemeyeceğini belirtti.

TÜRK-İŞ'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Atalay, şunları söyledi: "Bugün bakanlıktan bir yazı geldi, dediler ki saat 18.00'de komisyon toplanacak. Bu sene bize gelen 3. yazı bu. Biz 3 yazıya da cevap vermedik.

ATALAY: TOPLANTIYA KATILMAMAKTA HAKLI OLDUĞUMUZU GÖRDÜK

Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük. Talebimiz şuydu: Bu ücret geçim ücreti oldu. Bundan 1 sene evvel gıdanın fiyatı ne, eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş, bunları TÜİK göz önüne getirsin. Bu dediğimiz dört beş kalemi göz önünde bulundursunlar.

"BU RAKAMI NE BİZ NE ASGARİ ÜCRETLİ NE KAMUOYU KABUL EDER"

Bu açıklanan ne asgari ücretlinin ne bizim ne kamuoyunun kabul edeceği bir rakam. Bu yapıyla sürdüğü sürece bu komisyondan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için katılmadık."

Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıMurat Ç:

istifa et o zmn soytarı kaç senedir o koltukta oturup bir halt ettiğin yok

Yorum Beğen161
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRahmi sakin:

yapma ya çok bile bu koyunlara

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Çağrı Özer:

açlık sınırının altında kaldık yine

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ben 28 bin lira verirler demiştim. Demek ki sendikalar da olmadan rakam. belirleyebiliyorlar

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHP Savar:

adam haklı beyler dağılın

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla

Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın

