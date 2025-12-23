Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 yılı için asgari ücret resmen belli oldu. Yüzde 27 zamla yeni asgari ücret 28 bin 75 lira olarak açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay kameralar karşısına geçti. Atalay, açıklanan rakamın kabul edilemeyeceğini belirtti.

TÜRK-İŞ'TEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Atalay, şunları söyledi: "Bugün bakanlıktan bir yazı geldi, dediler ki saat 18.00'de komisyon toplanacak. Bu sene bize gelen 3. yazı bu. Biz 3 yazıya da cevap vermedik.

ATALAY: TOPLANTIYA KATILMAMAKTA HAKLI OLDUĞUMUZU GÖRDÜK

Bugünkü rakamı gördükten sonra ne kadar haklı olduğumuzu, nasıl katılmamamız gerektiğini gördük. Talebimiz şuydu: Bu ücret geçim ücreti oldu. Bundan 1 sene evvel gıdanın fiyatı ne, eğitimde, kirada, ulaşımda ne artış olmuş, bunları TÜİK göz önüne getirsin. Bu dediğimiz dört beş kalemi göz önünde bulundursunlar.

"BU RAKAMI NE BİZ NE ASGARİ ÜCRETLİ NE KAMUOYU KABUL EDER"

Bu açıklanan ne asgari ücretlinin ne bizim ne kamuoyunun kabul edeceği bir rakam. Bu yapıyla sürdüğü sürece bu komisyondan sağlıklı bir rakam çıkmayacağını bildiğimiz için katılmadık."