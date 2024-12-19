Türk-İş: Toplantıda rakam konuşulmadı

Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi. Toplantıya işçi ve işveren taraflarının zam teklifleriyle gelmesi bekleniyordu. Toplantı sonrası açıklama yapan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantıda rakam gündeme gelmediğini açıkladı. Ağar, önümüzdeki hafta hem rakam hem sonucun gelebileceğini dile getirdi.

Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar, "Para talep tarafız, ona göre sonuç alacağız." dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.

RAKAM KONUŞULMADI

Görüşmelerde işçi ve işveren taraflarının asgari ücret için tekliflerini sunması bekleniyordu. Bakanlıkta yapılan toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yaptığı açıklamada, rakam konuşulmadığını açıkladı.

Ağar, "Bugün Çalışma Bakanımız'da komisyona başkanlık etti. Taleplerimizi sunduk. Asgari ücret düşük olursa bir yıl çalışır ve geçinemeyiz. Bir yıldan beri alım gücünden dolayı 17 bin liranın 11 bin lirası gitti. İnsanların yüzünü güldürmek lazım. Dolayısıyla makul ücretlerde kabul edeceğimiz bir ücret olursa tamam deriz" dedi.

İŞÇİLERDEN ÖNEMLİ ZİRVE

Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücrette üçüncü toplantı öncesinde bir araya geldi. Toplantıda asgari ücret görüşmelerinde izlenecek yol haritası netleştirildi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Her şeyimiz hazır. Karşı tarafın adımına göre tavrımızı alacağız." dedi. Ağar, toplantı öncesi "Rakam gelmezse ne olur?" sorusuna "Ona göre konuşuruz. Biz rakam açıklamayacağız." yanıtını vermişti.

BAKAN IŞIKHAN: İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMLERİNDEN ARTIK BİR TEKLİF BEKLİYORUZ

Komisyonun üçüncü toplantısna başkanlık edecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz" dedi.

Işıkhan, "İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dördüncü toplantının olup olmayacağına ilişkin soruya ise Işıkhan, "Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz." yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Buna göre; yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının sonuna kadar zam oranını belirleyip duyurması gerekiyor.

İŞ TARAFININ BEKLENTİSİ "GEÇİNEBİLECEK" BİR ÜCRET

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ikinci toplantının sonunda yaptığı açıklada "Milyonlarca asgari ücretlinin günün şartlarına göre geçinebileceği bir ücreti talep ediyoruz" dedi.

İŞVERENLERİN BEKLENTİSİ "SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Süreci, sadece işverenleri koruyan değil, aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızın alım gücünü de dikkate alan bir bakış açısı ile yöneteceğiz" dedi.

Asgari ücret işveren desteğinin 2025'te de devam etmesi talebini de dile getirdi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.

Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor.

İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde.

Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 17 BİN 2 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde;

Yüzde 20'lik zamda 20 bin 402 lira

Yüzde 25'lik zamda 21 bin 252 lira

Yüzde 30'luk zamda 22 bin 102 lira

Yüzde 35'lik zamda 22 bin 952 lira

Yüzde 40'lık zamda 23 bin 802 lira