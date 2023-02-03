TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete ek zam talebiyle' ilgili açıklama: Öyle bir zam talebimiz yok

Asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay "Şu anda öyle bir zam talebimiz yok. Evvela şu kamu sözleşmesini halledelim" dedi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusuna ilişkin konuştu.

"EVVELA ŞU KAMU SÖZLEŞMESİNİ HALLEDELİM"

Asgari ücrete ek zam talebiyle ilgili bir soruya Atalay, "Şu anda öyle bir zam talebimiz yok. Evvela şu kamu sözleşmesini halledelim. Ondan sonraki ortama bakarız. Biliyorsunuz, biz Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. Toplantıya da gitmedik" yanıtını verdi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay

"ÖYLE CELEP PAZARLIĞI YAPACAK HALİM YOK"

Atalay açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"TÜRK-İŞ bir rakam söyledi. Söylediği rakamın yanında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu. Bugün de böyle oldu. Bize bazı sendikalar diyor ki; 'Gitseydin biraz daha yüksek alırdın.' Ama öyle celep pazarlığı yapacak halim yok."