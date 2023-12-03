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Türk-İş, asgari ücret pazarlığında alt sınırını açıkladı! Rakam milyonları hayal kırıklığına uğratacak

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Türk İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz onun üzerinden bir pazarlık olur" diyen Atalay, asgari ücret pazarlığında alt sınırın 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira olduğunu söyledi. Kamuoyunda 16-17 bin liralık bir beklenti oluşmuşken, Türk-İş Başkanı'nın rakamı bu denli düşürmesi milyonları hayal kırıklığına uğratacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi ilk kez rakam teleffuz etti. Pazarlık masasında alt sınırın açlık sınırının altında olmayacağını söyledi.

ALT SINIR 14 BİN 25 LİRA

NTV'ye konuşan Atalay, "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz onun üzerinden bir pazarlık olur" diyerek asgari ücret pazarlığında alt sınırın 4 kişilik bir ailesinin açlık sınırı olan 14 bin 25 lira olduğuna işaret etti.

"İNŞALLAH TOPLU MEMNUN EDECEK BİR RAKAM VERİRLER"

Atalay, "Zam devam ettiği için bırakın sene sonunda insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor. İnşallah toplumu memnun edecek bir rakam verirler de biz de altına imza atar o masada otururuz" dedi.

HAK-İŞ'TEN 4 KİŞİLİK AİLE VURGUSU

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafı hesaplanması gerektiğini dile getirdi. Arslan, "Yüksek enflasyon ve refah payı, milli gelirden kaybettiklerimizin ilave edildiği büyüme hızının da yansıtıldığı 4 kişilik bir işçi ailesinin asgari ihtiyaçlarını sağlayacak bir asgari ücret bizim için yeterli." diye konuştu.

TEK ZAM MESAJI

Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı Vedat Işıkhan son iki senenin aksine, önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajını vermişti.

Bakan Işıkhan konu hakkında yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamayla tek zam yapılacağını belirterek, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz" dedi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (2)

existence:

Siz neyi kimi temsil ediyorsunuz? Beni temsil etmediğiniz kesin kimin adına pazarlık yapıyorsunuz?

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Mustafa Acar:

Sayın türk-iş başkanının işçileri satması artık olağan hale geldi hiç utanma sıkılma ar namus haya vicdan insanlık yok işin daha kötüsü ona biat edenlerde de hiç ses yok vah insanım vah bu kadar mı adileşir insan

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