Türk Hava Yolları ve Rolls-Royce İş Birliği: Yeni Motor Bakım Tesisi Kuruluyor

Tesiste yılda 200 uçak motorunun bakımını yapmak öngörülürken böylece bölgenin en büyük motor bakım merkezi olması amaçlanıyor. Bu tesis, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin Airbus A350 ve Airbus A330neo uçaklarında kullanılan Trent XWB-97, Trent XWB-84 ve Trent 7000 motorlarına kapsamlı bakım hizmeti vermesini sağlayacak. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bu yeni motor tesisinde Türk Hava Yolları filosunun yanı sıra Rolls-Royce'un dünya çapındaki havayolu müşterilerine de hizmet verecek.

Şirketin yıllık gelirini yaklaşık yüzde 30 artırarak, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'yi motor bakım pazarında öncü konuma taşıyacak bu tesisin, Türkiye ekonomisi için anlaşma süresi boyunca yıllık ortalama 700 milyon dolarlık bir ihracat katkısı oluşturması hedefleniyor.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve Rolls-Royce ortaklığıyla gerçekleşecek olan bu büyük yatırım için çok heyecanlıyız. Bir buçuk yıldan fazladır bu anlaşmanın tamamlanması için uğraşıyoruz. Bu bir ihale süreciydi. Bu ihale sürecinde dünyadaki en büyük XWB - 84, XWB - 97 ve trent 7000 motorlarının bakımının yapılacağı tesisin imza töreninde bulunmaktan gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz" dedi.

Bolat, "2003 yılından beri sayın Cumhurbaşkanımızın havacılıkta koyduğu vizyonla ülkemizde havacılık gerçek anlamda bir kuantum atlayışı yaptı. 2003 yılında THY 65 uçaklı küçük bir butik hava yoluydu. O zamanlar dünya klasmanında alt seviyelerdi. O zamandan, bu zamana 2024 yılında 480'e yakın uçağımızla 85,2 milyon yolcu taşıdık. Bu büyümenin Türk ekonomisine çok büyük katkıları var. Şu anda THY, Türkiye ekonomisinin aşağı yukarı 5'te biri kadar katkıda bulunan bir ekonomik güç. 94 bin çalışanımızla 2024 yılında Türkiye ekonomisine 60 milyar dolara yakın bir ekonomik katkımız oldu. 18 milyar dolar ihracat gelirimiz ve 9 milyar dolar da cari fazlamız oldu. Bugün mal ihracatı ile kıyasladığımızda ilk 3 büyük mal ihracat eden şirketten Türkiye'ye döviz getirdik, satış ihracatı yaptık. Bu büyüme trendi devam ettiği takdirde THY 2033 yılında 810 uçaktan daha fazla bir filoya sahip olacak ve Türk ekonomisine katkısı 144 milyar dolar olacak. 44 milyar dolarlık ihracatımız olacak ve bunun da 20 milyar doları Türkiye'de net kalacak. Dünya uçak filosunda yüzde 1,7'lik yerimiz var. 2033'e geldiğinde bu 2.25'e çıkacak" diye konuştu.

Bolat, "Dünyadaki büyümenin üstüne artı yüzde 5 oranında büyümeye davam edeceğiz. 2033 civarında 25 civarında hangarımız olacak. Aynı zamanda yüzde 65 oranında yabancı hava yollarının bakımını yapabilelim ki ülkemize döviz kazandıralım. THY Teknik A.Ş. 2023 yılında 1,8 milyar dolar geliri olmuş. 2024 yılında 2,2 milyar dolar geliri olmuş. Bu gelir 2033 yılında 8 milyar dolara çıkacak. Çalışan sayımız 23 bin olacak ve büyüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

WATSON: TESİS GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEK

Anlaşmayla ilgili Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson da "Küresel MRO kapasitemizi 2030 yılına kadar önemli ölçüde artıracağız ve bu anlaşma, bu yolculukta önemli bir kilometre taşı. Dünyanın dört bir yanındaki TotalCare müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak adına Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'yi yetkin, esnek ve dayanıklı uçak bakım merkezlerinden oluşan küresel ağımıza katıyoruz. Türk Hava Yolları'nın Airbus A350 filosuna da hizmet verecek bu tesis, güçlü iş birliğimizi pekiştirecektir. Bu anlaşma, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'nin dünyanın lider sivil havacılık motor bakım merkezlerinden biri olma hedefini gerçekleştireceğine olan güvenimizi yansıtıyor. Nisan 2024'te Rolls-Royce, Türkiye'ye olan bağlılığını yinelemiş ve çeşitli girişimlerinin hayata geçirilme olasılığı değerlendirilmişti. Bugünkü anlaşma, bu taahhüdün bir göstergesidir. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş.'yi Trent motor bakım merkezleri ağımıza katmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.