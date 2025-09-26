Türk Hava Yolları'ndan Boeing ile Büyük Uçak Alım Anlaşması

TÜRK Hava Yolları (THY) uçak alımı konusunda Boeing ile yapılan anlaşma detaylarını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan aciklamada, "Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermiştir. Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için Rolls-Royce ve GE Aerospace firmalarıyla müzakereler devam etmektedir. İlave olarak, 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet 737-8/10MAX tipi uçak alımı hususunda Boeing ile görüşmeler tamamlanmış olup, motor üreticisi CFM International ile müzakerelerin başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 737-8/10MAX uçak siparişleri de verilecektir. İlgili siparişler ile birlikte 2035 yılına kadar filomuzun tamamının yeni nesil uçaklardan oluşması, böylelikle operasyonel verimliliğimizin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranımızın yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

ANLASMA 2033 VİZYONUMUZDA ÖNEMLİ OLACAK

Anlaşmaya yönelik yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu anlaşma sadece bir filo genişletme hamlesi olarak görülmemeli; sektördeki öncü pozisyonumuzun itici gücü olan inovasyon ve operasyonel mükemmeliyete bağlılığımızın da bir yansıması olarak değerlendirilmeli. Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak. Bu anlaşmayla birlikte dünyanın önde gelen uçak üreticileri ile yakın iş birliğimizi ilerletirken, Türkiye'nin havacılık ekosisteminin gelişimini desteklemeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin eşsiz kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen çok daha fazla ziyaretçiyi, bağlantı ve menzil avantajı sunan bu uçaklarımızla ağırlayarak, Türkiye'nin turizm sektörünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Benzersiz hizmet anlayışı ve eşsiz uçuş ağı ile sektöre öncülük eden Türk Hava Yolları, verimlilik ve çevresel sorumlulukta da çıtayı küresel ölçekte belirleyen havayolu olmayı sürdürecektir" dedi.