Türk Hava Yolları Gine Bissau'ya Sefer Başlatıyor

TÜRK Hava Yolları (THY) Afrika'daki Gine Bissau Cumhuriyeti'ne sefer başlatma kararı aldı.

Havayolu şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Gine Bissau Cumhuriyeti'nin başkenti Bissau şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.