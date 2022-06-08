Türk gıda ürünleri New York'ta tanıtılacak - Haberler

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, gıda sektöründeki 32 ihracatçı firmayla New York Summer Fancy Food Show Fuarı'na "milli katılım organizasyonu" düzenleyeceklerini bildirdi.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Türk gıda sektörünün en önemli pazarlarından olan ABD'ye yönelik tanıtım faaliyetlerine hız verdiklerini, bu ülkeye yaklaşık 1 milyar dolara ulaşan gıda ihracatını 4 yıllık dönemde 2 milyar dolara çıkarma hedefini koyduklarını belirtti.

Gıda sektöründe ABD'nin en önemli buluşma noktası olarak gösterilen New York Summer Fancy Food Show Fuarı için özel bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan Eskinazi, bu yıl 32 firmayla 473 metrekarelik stantta ülkeyi temsil edeceklerini anlattı.

12-14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek fuara 55 ülkeden 2 bin 600 firmanın katılacağını aktaran Eskinazi, Türkiye standında Şef Özlem Oğuzcan tarafından tadım etkinlikleri düzenleneceğini, hedef ürünlerin kullanıldığı menülerle Türk lezzetlerinin ziyaretçilere tattırılacağını kaydetti.

İhracat yüzde 36 arttı

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak ise Turquality Projesi'nde iş birliği yaptıkları Las Vegas Üniversitesi ve Nevada Restoran Association temsilcilerinin de Türkiye standındaki tanıtım etkinliklerine katılacağını açıkladı.

Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini artırmak için "Turkish Tastes" isimli bir referans kitabı hazırladıklarını belirten Uçak, "Zenginliklerimizi dünyaya tanıtarak toplam 24 milyar dolar olan gıda ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşırken ABD en hızlı büyüyebileceğimiz ihraç pazarı olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

EİB verilerine göre ABD pazarına 2021'de, önceki yıla göre yüzde 36 artışla 1 milyar 134 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç edilirken şekerleme ürünleri, meyve suları, değirmencilik ürünleri, konserveler, dondurulmuş gıdalar, su ürünleri, kuru meyveler ve zeytinyağı öne çıktı.