Türk Fındığı Bağdat'ta Tanıtıldı

Türk fındığının, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen "Bağdat Türk İhraç Ürünleri Fuarı"nda tanıtıldığı bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ekim-1 Kasım 2025 tarihleri arasında Bağdat'ta organize edilen fuara, Karadeniz ile İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları

Birliklerince katılım sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, fuarda Türkiye ve Irak'tan bir araya gelen iş insanlarına Irak'a yapılan fındık ihracatı ve fındığın kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da fuarın açılışına katıldığı vurgulanan açıklamada, 27 firma ile ihracatçı birliğinin stant açtığı belirtildi.