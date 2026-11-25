Türk Eximbank, ABD doları, euro ve Çin yuanı cinsinden, 1, 2 ve 3 yıl vadeli dilimlerden oluşan toplam 740 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisini tamamladığını duyurdu.

Kasım 2025 sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli dilimini yüzde 147 oranında yenileyen banka, uluslararası piyasalardaki etkinliğini ve güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyarken, küresel finans kuruluşlarıyla tesis ettiği köklü iş birliklerinin sağlamlığını da teyit etti. Bu işlemle birlikte Türk Eximbank'ın 2026 yılı başından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığı toplam kaynak 7,5 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 2 milyar doları sürdürülebilirlik bağlantılı ve temalı finansmanlardan oluştu.

Sendikasyon kredisinin bir yıl vadeli dilimi sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yapılandırılırken, sağlanan kaynak ihracatçıların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

"Türkiye ekonomisine duyulan güvenin önemli bir göstergesi"

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, işleme ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Sendikasyon kredimizi yüzde 147 yenileme oranıyla tamamlamamız, Türk Eximbank'a duyulan güvenin yanı sıra Türk bankacılık sektörüne ve ekonomisine yönelik güçlü uluslararası güvenin önemli bir göstergesidir.

Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan sağladığımız 7,5 milyar dolarlık kaynak, ihracat finansmanındaki öncü rolümüzü ve güçlü fon temin etme kapasitemizi ortaya koymaktadır. Önceliğimiz, bu finansman gücünü ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına uygun, erişilebilir ve uzun vadeli çözümlere dönüştürerek üretim, yatırım ve pazar geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.

Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda yeşil dönüşümü, KOBİ'lerin finansmana erişimini ve kadın girişimcilerin ihracattaki rolünü desteklerken, uluslararası iş birliklerimizi geliştirerek ihracatçılarımıza sunduğumuz finansman imkanlarını artırmayı ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı