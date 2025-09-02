Türk Dünyası Eğitim Kurultayı: Ortak Müfredat Birliği İçin Stratejiler Belirlendi

Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen) tarafından Türk ülkelerinde ortak müfredat birliğini sağlamak amacıyla 'Türk Dünyası Eğitim Kurultayı' düzenlendi.

Türk Eğitim Sen, Türk dünyasının ortak eğitim vizyonunu güçlendirmek, müfredat birliğini sağlamak ve geleceğe yönelik stratejik adımlar atmak amacıyla 'Türk Dünyası Eğitim Kurultayı' düzenledi.

Türk Yüzyılında Eğitim Vizyonu, Türk Dünyasında Ortak Müfredat ve Eğitim İşbirliği, Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Üzerine Ortak Projeler Geliştirme, Türk Dünyasında Eğitim Sendikalarının Geleceği ve Hak Temelli Mücadele ve Hak Temelli Mücadele olmak üzere toplam dört farklı komisyonun çalışma yaptığı Kurultayda, farklı coğrafyalardaki Türk ülkelerinin ortak bir eğitim sistemi inşası hedefi üzerinde duruldu.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Yüzyılı vizyonunu eğitim üzerinden inşa etme amacında olduklarını belirterek, kurultayın ana teması olan 'Türk Yüzyılında Eğitim: Ortak Gelecek, Ortak Kimlik, Ortak Dil' vurgusunun 21. yüzyılın ortak eğitim paradigmasının ilanı olduğunu vurguladı.

Eğitimde ortak vizyon görüşünü kapsamında Türk Eğitim-Sen'in öncülüğünde, Azerbaycan Tahsil İşçileri Azad Hemkarlar İttifakı, Kazakistan İlim ve Eğitim Çalışanları Sendikası ve Kırgızistan Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası'nın bir araya gelerek Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği'ni (UAESEB) kurduklarını anımsatan Geylan, 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla birliğin resmiyet kazandığını kaydetti.

Birliğin faaliyetlerini 10 ülkede sürdürdüğünü de kaydeden Geylan, UAESEB'in yol açtığı fikirlerle ve faaliyetlerle Türk eğitimine, Türk birliğine hizmet ettiğini söyledi.

"Türk Yüzyılı eğitimle inşa edilecektir"

Tarihte Türklerin eğitimle birleştiğini söyleyen Genel Başkan Geylan, "Bugün geldiğimiz noktada bir gerçeği net olarak ifade etmek gerekir, Türk Yüzyılı eğitimle inşa edilecektir. Tarihte Türkler, eğitim sayesinde yükselmiş; eğitimden uzaklaştıklarında zayıflamışlardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Yapmamız gereken Türk dünyasında ortak müfredat çalışmaları yürütmek"

Genç nesillerin aynı tarih ve kültür bilinciyle yetiştirilmesinin Türk dünyasının birliği için atılacak en sağlam temellerden biri olduğunu söyleyen Geylan, "Bugün artık bizlere düşen tarihi görev, bu birikimi çağın gerekleriyle buluşturmaktır. Yapmamız gereken; Türk dünyasında ortak müfredat çalışmaları yürütmek, ortak tarih, ortak edebiyat ve ortak kültür bilincini eğitim programlarımıza yerleştirmek, Türkçeyi bilim dili haline getirmek, Türk devletleri teşkilatlarında faaliyet gösteren dil, tarih, bilim, sanat, sanayi, ticaret, patent kuruluşlarını kendi alanlarında üst birliklerle eşgüdüm halinde çalışır, birikimlerini ve hedeflerini birbiri ile paylaşır hale getirmektir" diye konuştu.

"Eğitimde birlik, kültürde beraberlik doğurur"

Türk dünyasının farklı coğrafyalarında eğitim ve kültüre verilen önemin Türk milletinin ortak geleceğini etkileyeceğini kaydeden Geylan, "Eğitimde birlik, kültürde beraberlik doğurur; kültürdeki beraberlik ise siyasi ve ekonomik alanlarda kalıcı ittifakların yolunu açar. Tarihte Türk toplulukları ne zaman aynı eğitim anlayışıyla birleşmişse, büyük devletler kurmuş; ne zaman eğitimde dağınıklık yaşamışsa, o zaman zayıflamıştır. Türk devletlerinin düzmece çalışmalar ile birbirinden uzaklaştırılma süreci; alfabelerin farklılaştırılması, kültürel olarak birbirinden ayrı olduklarına dair destan, kahraman ve mitolojik değerlerin yaygınlaştırılması, tarihlerin çatıştırılması ile acı bir tecrübe olarak geçmişimizde yer alırken; bugün bizlere düşen görev, geçmişin tecrübelerinden ilham alarak geleceğin yolunu inşa etmektir" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkan yardımcıları Yaşar Yıldırım ve İlyas Topsakal'ın da yer aldığı kurultay komisyon çalışmalarına basına kapalı devam etti. - ANKARA