Üye Girişi
Haberler

Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parası satışa sunuldu

Türk Devletleri Teşkilatı'nın hatıra parası satışa sunuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Devletleri Teşkilatı tarafından çıkarılan hatıra parası, koleksiyonerlerin beğenisine sunuldu. Bu özel para, Türk tarihi ve kültürüne olan ilgiyi artırmayı hedefliyor. Satışa sunulan hatıra parası, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemli bir girişimi olarak dikkat çekiyor.

Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için özel olarak hazırlanan hatıra para, Türk devletleri arasındaki köklü bağları ve iş birliğini simgeleyen zengin detaylarla tasarlandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen söz konusu zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye özel olarak hazırlanan hatıra parayı devlet başkanlarına hediye etti.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2024 yılı hatıra para basım programı kapsamında TDT için özel bir hatıra para tasarlandı.

Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası tasarımında, Türk devletleri arasındaki köklü bağları ve iş birliğini simgeleyen zengin detaylarla yer verildi.

Hatıra paranın basımı ile TDT'nin uluslararası etkinliği ve kültürel değerleri vurgulanırken, tasarımında farklı görsel ve çizimler uygulandı. Tasarım sürecinde TDT'nin logosunun ön planda tutulmasının yanı sıra görselde yer alan diğer ögelerin teşkilatın temasını yansıtması amaçlandı.

LOGONUN ÇEVRESİNDE SEKİZ KÖŞELİ SELÇUKLU YILDIZI BULUNUYOR

Hatıra paranın ön yüzünde, teşkilatın logosu yer alırken, logonun çevresindeki 8 köşeli Selçuklu Yıldızı bulunuyor. Bu yıldızın her bir köşesi teşkilatın değerlerini ve felsefesini yansıtan merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükretmekten oluşan 8 farklı anlamı simgeliyor ve bu anlamlar aynı zamanda teşkilatta yer alan 8 devleti temsil ediyor.

Hatıra paranın arka yüzünde ise teşkilat üyesi ülkeler olan Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC, Macaristan, Kırgızistan ve Azerbaycan'a ait bayraklar bir döngü etrafında toplanırken, "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" ifadesi yer alıyor. Bu slogan, bu ülkeler arasındaki maddi ve manevi birliği simgeliyor.

Paranın ortasında yer alan petek dokusu, üretkenliği, çalışkanlığı ve birlikteliği temsil ederken, bu dokunun üzerindeki iki elin tokalaşması ise her alanda güvenilirliği, bölgesel ve diğer coğrafyalar için barışın ve birlikteliğin simgesi olmuş teşkilatı yansıtıyor.

HATIRA PARA, 900 LİRADAN SATIŞA SUNULDU

Türk Devletleri Teşkilatı Hatıra Parası, 38,61 milimetre çapında ve 23,33 gram ağırlığında olup bronz metal üzerine okside olarak basıldı. Azami 5 bin adet üretilen hatıra paranın tedavül süresi 7 Kasım'dan itibaren 2 yıl olarak belirlendi. Söz konusu hatıra para, Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası ile emagaza.darphane.gov.tr adresinden kutulu olarak 900 liraya piyasaya sunuldu.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi

"Kemal Bey bir başka çizgi benimsedi"

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Narin Güran davasında yeni bir 'gizli tanık' mı var? Mahkeme Başkanı açıklama yaptı

Yeni bir "gizli tanık" mı var? Mahkeme Başkanı açıklama yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 8 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 75. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 82. bölüm SON BÖLÜM izle 8 Kasım Cuma! 9 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Terazi, Kova burcu yorumu! 9 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Arka Sokaklar CANLI izle! 8 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Narin'in köyündeki imamı neden açığa alındı? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü? MASTERCHEF ANTALYA PİYAZI TARİFİ! Antalya piyazı nasıl yapılır, Antalya piyazı malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.