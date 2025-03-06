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Türk Bankacılığı ve Fintech Sektörü Brüksel'de Ele Alındı

Türk Bankacılığı ve Fintech Sektörü Brüksel'de Ele Alındı
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen toplantıda, Türk bankacılık ve fintech sektörünün geleceği, potansiyeli ve inovatif stratejileri ele alındı. Etkinlik, Türkiye'nin finans sektöründeki yeniliklerin ve başarıların Avrupa'da tanınmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Türk bankacılık ve fintech sektörünün geleceği Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'Türk Bankacılığı, Dijital Bankacılık ve Fintech Sektörü: Global Trendler ve Türkiye Perspektifi' toplantısında ele alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'Türk Bankacılığı, Dijital Bankacılık ve Fintech Sektörü: Global Trendler ve Türkiye Perspektifi' başlıklı bir toplantı düzenlendi. Toplantıya hem Avrupa hem de Türkiye'den yoğun katılım gerçekleşti.

CapitalTurk Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork'un katkılarıyla Avrupa Parlementosu'nda düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin finans sektöründe son yıllarda gösterdiği güçlü performans ve bu alandaki dönüşüm süreçleri ele alındı. Toplantının odak noktası ise Türk bankacılık sektörünün sahip olduğu potansiyel ve gelecekteki yenilikçi stratejiler oldu.

"Türkiye, fintech sektöründe büyük potansiyel vadediyor"

Organizasyona, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakçı ve Avrupa Parlamentosu Romanya Parlamenteri Adrian-George Axinia, Avrupa Birliği Türkiye Parlamento Komisyonu Delegasyon Üyesi Claudiu-Richard Tarziu ve ECR Grup Başkan Yardımcısı Gheorghe Piperea da katılım sağladı. BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü Dr. Ozan Gülhan, toplantıda Türk finans sektörünün kazanımları, Türkiye'nin fintech alanındaki küresel hedefleri ve fintech üssü olma potansiyeli üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Gülhan konuşmasında, "Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Erkan Kork'un da vurguladığı gibi, daha fazla istatistik bilimi kullanarak ve anlamlı verileri analiz ederek yapay zeka alanına yatırım yapmalıyız. Bu, geleceğin finans anlayışıdır. Ülkemiz, fintech alanında büyük bir potansiyele sahip ve bu potansiyeli iyi değerlendirebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Gülhan ayrıca, Türk bankacılık sektöründeki modern dönüşümün küresel bir perspektifle ele alınması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin son yıllarda kazandığı başarıları katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin, Türkiye'nin finans ve fintech sektörlerindeki güçlü potansiyelinin Avrupa'da daha geniş çapta tanınmasına katkı sağlaması ve Türk bankacılık sektörünün küresel arenadaki etkisini daha da güçlendirmesi hedefleniyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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