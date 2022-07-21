Turizmde ikinci yarı beklentisi

Turizmciler yılın ikinci yarısında hareketlilik bekliyor. Sektör temsilcileri tesis ve otellerde bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye turizmine ilişkin açıklama yaptı. Turizmin pandemi ve savaşın etkileriyle yeni döneme girdiğini anlatan Narin, özellikle yılın ikinci yarısının Türk turizmi adına çok hareketli geçeceğini ve sezonun Kasım ayının ortasına kadar uzayacağının altını çizerek "Martı Grubu olarak tesislerimizin üst yönetimlerinde yaşanan atamalar sonrası, süre gelen kaliteli hizmet anlayışımızı daha da yukarılara taşımayı ve rekabetçi ortamda pazar pozisyonumuzu perçinlemeyi amaçlıyoruz. 2021 sezonu sonrası tesislerimizde kısmen başladığımız modernizasyon ve yenileme çalışmalarının ikinci ve daha büyük etabını bu sezon bitince başlatacağız" diye konuştu.

Ayrıca Martı Otel İşletmeleri'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Oya Narin, turizmdeki bu yeni döneme otellerin hazır olması gerektiğini belirterek, "Dünya ve ülkemizdeki tüm sektör paydaşlarını etkileyen, ticareti ciddi manada sekteye uğratan pandemi ve Ukrayna'da yaşanan savaşın etkileri sonrasında, 2019 yılında dünya ekonomik büyüklüğünün yüzde 10.2'sini oluşturan ve global olarak her zaman hızla büyüyen turizm sektöründe başlayan yeni döneme, yeni ve kuvvetlenmiş sermaye yapımızla girmenin, markamızın pozisyonunu daha ileri taşıyacak adımları atacak olmanın gururu içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi