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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Yurt Sorunu Çözülüyor

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilerin yurt sorununun çözümü için Turgutreis Öğrenci Yurdu'nun 3. etabının ihalesi için protokol imzalandı. Ayrıca Menteşe ve Fethiye yurtlarının altyapı sorunları da çözüme kavuşacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerin yurt sorununun çözümü için MSKÜ Tıp Fakültesi üst bölümünde iki etabı tamamlanan kız ve erkek Turgutreis Öğrenci yurdunun 3. etabının ihalesi için protokol imzalandı.

14 Mart 2024 tarihinde yapılacak ihale ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin Menteşe'de eğitim ve öğretim gören öğrencilerin barınma sorunu için 14 Mart'ta yapılacak ihalenin yanı sıra yapılan protokol ile Menteşe ve Fethiye yurtlarının altyapı sorunları da çözümü kavuşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Muğla Valiliği işbirliğiyle bu yıl yurtlar hizmete açılmış ve başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleştirilmişti. Muğla Valiliği ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliği ile Menteşe'deki Turgutreis Yurdu, Şems-i Ana Yurdu ile Fethiye ilçesinde bulunan yurtların alt yapıların kanalizasyon çalışmaları tamamlanacak. Böylelikle mevcut sistemlerin yıllık bakım ve işletme giderlerinden tasarruf edilecek ve büyük bir kamu yararı oluşturulmuş olacak. İl genelinde yürütülen yatırımların hız kesmeden devam ettiğini belirten Muğla Valisi İdris Akbıyık "Bakanlığımızın desteği, Valiliğimizin himayelerinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinesinde, ilimizde misafir ettiğimiz öğrencilerimize modern ve konforlu barınma alanları kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. İlimize bu yatırımları kazandırmada verilen destek için başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turgutreis Fethiye Muğla Ekonomi Haberler

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