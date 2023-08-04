Turgut Reis Otobüs İşletmeleri, trafik kazası sonrası faaliyetlerini durdurdu

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde, 8 kişinin yaşamını yitirdiği 22 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından, Turgut Reis Group'a ait Turgut Reis Otobüs İşletmeleri, yolcu taşımacılığı sektöründen çekilme kararı aldı. Kararı, Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis açıkladı.

Kaza, 30 Temmuz saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan Kars'a giden Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Sarıkamış ilçesinde Karakurt Viyadüğü'nde, yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada, otobüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kazadan dolayı, otobüs işletmelerini kapatma kararı alan Turgut Reis Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Reis, "Bu elim kazada vefat eden ve yaralanan muhterem hemşehrilerimizin acısını, şahsım ve ailem olarak büyük bir acı ve üzüntüyle yaşadık" dedi.