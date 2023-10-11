Tunceli Valisi OSB'deki İşletmeleri Ziyaret Etti

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan işletmeleri ziyaret ederek bilgi aldı ve işletme sahiplerinin taleplerini dinledi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) bulunan işletmeleri ziyaret etti.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkez İnönü Mahallesi'nde bulunan OSB'de faaliyet yürütülen işletmeleri ziyaret ederek bilgi aldı. İncelemelerine kuruyemiş imalatı yapan firma ile başlayan Vali Tekbıyıkoğlu daha sonra tekstil, süt ve et fabrikalarını ziyaret etti. İşletmeler hakkında bilgi alan Vali Tekbıyıkoğlu, işletme sahiplerinin taleplerini de dinledi. - TUNCELİ