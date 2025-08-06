Tunceli'de Yeni Asfalt Plentinin Altyapı Çalışmaları Başladı

Tunceli'de saatte 160 ton sıcak asfalt üretecek asfalt plentinin altyapı çalışmalarına başlandı. Merkeze bağlı Kanoğlu mevkiinde156 dönümlük alanda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Şefik Aygöl, eylül ayında hizmete girmesi planlanan asfalt plentiyle köy yollarında artık bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Tunceli'de İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne ait ve merkeze bağlı Kanoğlu mevkiinde bulunan 156 dönümlük alanda, saatte yaklaşık 160 ton sıcak asfalt üretecek olan asfalt plenti, mobil konkasör tesisi ve makine parkı için altyapı çalışmaları başlatıldı. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, eylül ayında tamamlanması planlanan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamalarda bulunan Vali Aygöl, "Eylül ayı içerisinde burada inşallah malzemeyi üretip artık köy yollarımızı sathi kaplama yerine sıcak asfaltla kaplama çalışmalarını başlatmayı hedefliyoruz. Ayrıca mobil konkasörümüzün de alanı oluşturuluyor. Mobil konkasörümüzün de malzemesini üretmekle ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunların alım çalışmaları başladı, altyapısını hazırlıyoruz. Eylül ayı içerisinde burayı hizmete açma hedefiyle çalışıyoruz" dedi.

Alanın bitirilmesiyle kent merkezinde bulunan İl Özel idaresi Genel Sekreterliği'ne ait makine parkının da buraya taşınacağını belirten Aygöl, "İl özel idaremizin şu anda merkezde bulunan kampüsünü buraya taşımayı hedefliyoruz. Onunla ilgili de çalışmayı başlattık. İnşallah şehrimizi artık büyük araçların giriş, çıkışlarına kapatarak bu bölgede hizmet vermesini sağlayacağız. Hem sıcak asfalt plenti, hem mobil konkasörümüz hem de 40 araçlık yerleşkeyi buraya taşımak için çalışmaları başlattık. Eylül ayında açılışı yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İlçelerde de il özel idaresine bağlı şantiyeler kurmayı planladıklarını aktaran Aygöl, "Artık ilçelerden valilik veya il özel idaresine gelmeye gerek kalmaksızın yerinde hizmet etmek istiyoruz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Destek veren il genel meclis başkanı ve üyelerine; genel sekreterine ve her kademede çalışanlara şükranlarımı arz ettiğimi belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ